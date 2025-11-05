Χάρης Βαρθακούρης: Μου κακοφαίνεται να δω την Αντελίνα ως υπάλληλο καναλιού

Ο Χάρης Βαρθακούρης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, όπως παρακολουθήσαμε το πρωινό της Τετάρτης στον Alpha. Μέσα σε όλα, δε, ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για το κεφάλαιο τηλεόραση καθώς και την απουσία της συζύγου του, Αντελίνα από τη μικρή οθόνη.

Ειδικότερα, ο Χάρης Βαρθακούρης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “το κεφάλαιο της τηλεόρασης δεν έχει κλείσει για μένα γιατί εν μπορώ να πω σε τίποτα ότι έχει κλείσει. Ακόμα και αν με ρωτούσες “θα κάνεις άλλο παιδί;”, που καμιά φορά το σκεφτόμαστε με τη γυναίκα μου και λέμε ότι είμαστε μεγάλοι πια, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.

“Το μόνο που θα ξαναέκανα στην τηλεόραση μαζί με την σύζυγο, επειδή το έχω σκεφτεί, θα ήταν πάλι ταξιδιωτικό. Δηλαδή αν μας έλεγαν “θέλετε να κάνετε ένα Globetrotters 2;” θα το έκανα. Δέχθηκα προτάσεις και φέτος, μαζί με την γυναίκα μου, είπα όμως όχι”.

“Η Αντελίνα δέχθηκε πρόταση για το Real View, όσο θα ήταν μεσημεριανή η εκπομπή, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να φεύγει πολύ πρωί και να γυρίζει αργά το απόγευμα. Ώρες που έχουμε πει ότι ακόμα ανήκουν στα παιδιά μας. Οπότε η απάντηση ήταν ένα ευγενέστατο “όχι”. Άμα υπάρχουν άντρες που έχουν τη δυνατότητα για ένα διάστημα, δεν λέω για πάντα, να παρέχουν στην οικογένεια τους αυτά που χρειάζονται ώστε η γυναίκα να είναι δίπλα στα παιδιά κατά τη διάρκεια μιας ευαίσθητης περιόδου, δεν βλέπω τίποτα μεμπτό και τίποτα κακό”.

“Εσείς θέλετε να δείτε την Αντελίνα στην τηλεόραση;” ρώτησε, εν συνεχεία, ο ρεπόρτερ για να τοποθετηθεί ως εξής ο Χάρης Βαρθακούρης στην κάμερα της πρωινής εκπομπής του Alpha. “Ως καλεσμένη σε μια εκπομπή, δεν έχω πρόβλημα. Ως υπάλληλο καναλιού, λίγο μου κακοφαίνεται ακόμα. Θα δούμε όμως”.