Χάρης Βαρθακούρης: Η Αντελίνα είχε πρόταση για εκπομπή αλλά ήταν πολλές ώρες, για μένα ήταν απαγορευτικό

THESTIVAL TEAM

Δηλώσεις στην κάμερα του “Breakfast@Star” έκανε το πρωί της Παρασκευής (24/10) ο Χάρης Βαρθακούρης, ο οποίος μίλησε και για τους λόγους που η Αντελίνα Βαρθακούρη δεν έκανε φέτος τηλεόραση.

Όπως εξήγησε, αν και της έγινε πρόταση, οι ώρες ήταν πολλές με αποτέλεσμα να μην τους βολέψει.

«Είμαστε καλύτερα από ποτέ. Μελλοντικά θα συζητούσε για τηλεοπτικές προτάσεις. Είναι μία περίοδος που χαίρεται τη ζωή της στο σπίτι, τη μητρότητα της και τα παιδιά την έχουν ανάγκη», είπε αρχικά.

«Είχε πρόταση για να είναι στο The View. Ήταν πολλές οι ώρες. Και μόνο που θα έπρεπε να λείπει από το σπίτι κάθε ημέρα για 12 ώρες και συγκεκριμένα τις ώρες που τα παιδιά την έχουν ανάγκη, για εμένα ήταν απαγορευτικό. Και για την ίδια όμως. Όταν μας έγινε η πρόταση ήταν μεσημεριανή η εκπομπή. Κυρίως λόγω χρόνου δεν έγινε», συνέχισε.

Αντελίνα Βαρθακούρη Χάρης Βαρθακούρης

