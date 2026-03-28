Χάρης Βαρθακούρης: Ακούγοντας το Ferto του Ακύλα είπα, μέσα μου, πως δεν είναι η χρονιά του αδελφού μου για την Eurovision

Ο Χάρης Βαρθακούρης βρέθηκε στην… αγκαλιά του Φάνη, το βράδυ της Παρασκευής, προκειμένου να συνομιλήσει για όλα με τον Φάνη Λαμπρόπουλο στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για την προσπάθεια του αδελφού του, Good Job Nicky να βρεθεί στην Eurovision 2026 ο οποίος ηττήθηκε, ωστόσο, από τον Ακύλα στον εθνικό τελικό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χάρης Βαρθακούρης εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “όταν ο αδελφός μου μου είχε στείλει το “Dark side of the moon”, του είχα πει ότι είναι πολύ ωραίο τραγούδι για το άλμπουμ αλλά δεν συμφωνώ για την Eurovision. Εκ του αποτελέσματος απεδείχθη ότι, ενώ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και μια καταπληκτική παραγωγή, ήταν μια άτυχη επιλογή γιατί είναι πολύ δύσκολο να το πεις live. Πολύ δύσκολο τραγούδι για να το πεις live”.

“Κάθισα να ακούσω όλα τα φετινά τραγούδια, όμως δεν άκουσα τον Α’ ημιτελικό γιατί δεν πήρα χαμπάρι πως ήταν δυο οι ημιτελικοί και ακούω κατευθείαν τον Β’ Ημιτελικό. Σχολιάζω κάτι στο Χ και ξαφνικά βλέπω μια κατρακύλα από Ακύλα και λέω “ποιος είναι ο Ακύλας;”. Όταν είδα τον αδελφό μου, έγραψα ότι “βγάζω εισιτήριο για Βιέννη”. Τύπου ότι αυτοί είμαστε, το σκίσαμε, ήταν playback ακόμα, βέβαια”.

“Έβαλα να ακούσω, λοιπόν, τι είναι ο Ακύλας και σκέφτομαι ότι δεν είναι η χρονιά του Νικόλα. Είπα μέσα μου ότι αυτό (σ.σ. το Ferto) είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο κομμάτι. Η παραγωγή του αδελφού μου ήταν σαφώς η καλύτερη, για την αισθητική μου και για τα αυτιά μου, ήταν εφάμιλλη του εξωτερικού αλλά, βλέποντας και την τρέλα που βγάζει το παλικάρι αυτό, είπα ένα μεγάλο ωχ” παραδέχθηκε, εν συνεχεία, ο Χάρης Βαρθακούρης στο εναλλακτικό late night με τον Φάνη Λαμπρόπουλο στον ΣΚΑΪ.

“Δεν το είπα στον Νικόλα, είχα την ελπίδα για εκείνον αλλά τον τεράστιο φόβο ότι δεν θα είναι η χρονιά του φέτος”.