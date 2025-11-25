Χάρης Ρώμας: Νομίζουν όλοι ότι είμαι “Κατακουζηνός” αλλά έχω κάνει… wild life

Στον καναπέ της εκπομπής “Νωρίς Νωρίς” κάθισε το πρωί της Τρίτης (25/11) ο Χάρης Ρώμας, λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της νέας του θεατρικής παράστασης, με τίτλο “Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα”.

Ο γνωστός ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης μίλησε για την πηγή της έμπνευσής του και φυσικά για την επιτυχημένη του πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο όλα αυτά τα χρόνια.

«Ανέκαθεν ξυπνούσα νωρίς το πρωί, ακόμα και τότε που ήμουν party animal στις 7 ήμουν στο πόδι. Κοιμόμουν πολύ λίγο, πήγαινα στα πάρτι μιας άλλης εποχής. Δεν μου φαίνεται, νομίζουν όλοι ότι είμαι “Κατακουζηνός” αλλά έχω κάνει… wild life», είπε αρχικά ο Χάρης Ρώμας.

«Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν στο σπίτι μου και είναι αλβανικής καταγωγής τους μελετάω τόσα χρόνια, το bullying που έχουν φάει στην αρχή. Είναι πια άνθρωποι της οικογένειάς μου, δουλεύουν ως βοηθοί στο σπίτι μου. Έτσι έμαθα πράγματα από αυτούς, πόσο δύσκολο είναι να μπορέσεις να προσαρμοστείς και να σε αντιμετωπίσουν επί ίσοις όροις. Έτσι ήρθε η έμπνευση για την παράσταση, κυρίως από την αγαπημένη μου, Ζωή, που δουλεύει μαζί μου», απαντά ο ηθοποιός για το πώς εμπνεύστηκε τη νέα του παράσταση.

«Έχω κάνει διαχρονικές δουλειές και στην τηλεόραση και στο θέατρο, που πήγαν και 2 και 3 χρονιές αλλά και πράγματα που δεν πήγαν τόσο καλά. Από αυτά μαθαίνεις κυρίως», ανέφερε σε άλλο σημείο της κουβέντας ο Χάρης Ρώμας.

«Οι δουλειές μου έβγαλαν ατάκες που έμειναν στην pop κουλτούρα. Στο Λίφτινγκ είπα για πρώτη φορά την ατάκα “είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό” και αυτό έμεινε. Στον “Βεζύρη” η Ναταλία Καποδίστρια άφησε εποχή με το “Προσκυνήστε το είδωλο”. Αυτά όλα έχουν ένα ειδικό βάρος», τόνισε ο Χάρης Ρώμας, ενώ μίλησε και για τη νέα σειρά που γράφει αυτή την περίοδο.