Χάρης Ρώμας: Με εκτίναξε το “Καφέ της Χαράς” σαν καλλιτέχνη πρώτης γραμμής, τετραπλασιάστηκε το κασέ μου

Καλεσμένος της Κέλλυς Βρανάκη βρέθηκε ο Χάρης Ρώμας, το απόγευμα της Κυριακής, στο πλατό της εκπομπής “Τζενερέισον ΣΚ” στην ΕΡΤ και μεταξύ άλλων, μίλησε για την τηλεοπτική του διαδρομή και μοιράστηκε με ειλικρίνεια όσα του πρόσφερε κάθε σταθμός αυτής.

Ειδικότερα, ο Χάρης Ρώμας εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “οπωσδήποτε ξεχωρίζω δια της λογικής πράγματα τα οποία έμειναν τόσο ψηλά στην εκτίμηση και στην αγάπη του κόσμου, όπως το “Κωνσταντίνου και Ελένης”. Θα ήταν άδικο να μην το ξεχωρίσω γιατί μπήκε και στα ρεκόρ Γκίνες για την επαναληπτικότητα του και γιατί βλέπω ότι ακόμα έχει πολλή μεγάλη τηλεθέαση στα Σαββατοκύριακα. Επίσης, το “Καφέ της Χαράς” με εκτίναξε σαν καλλιτέχνη πρώτης γραμμής”.

“Και οικονομικά, το κασέ μου τετραπλασιάστηκε τότε βλέποντας ότι κάναμε 60% τηλεθέαση. Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε το επίπεδο της ζωής μου, πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο για τους νέους ανθρώπους καθώς δεν υπάρχουν σήμερα αυτού του είδους οι ανέσεις που έδινε η ιδιωτική τηλεόραση στις μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή που σε πλήρωνε, σε εκτίνασσε και σε αξιοποιούσε”.

“Δεν υπάρχει αυτό, τόσο εύκολα, για τους νέους ανθρώπους αλλά υπάρχουν άλλα πράγματα όπως είναι οι πλατφόρμες. Κάθε εποχή πρέπει να προσαρμόζεται και η σημερινή φυσικά γεννάει ταλέντα, βλέπω καταπληκτικούς συναδέλφους” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Χάρης Ρώμας στην ψυχαγωγική εκπομπή με την Κέλλυ Βρανάκη που προβλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.