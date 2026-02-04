Χάρης Ρώμας: Ήταν μια τομή για την τηλεόραση, 45% στην πρώτη του μέρα προβολής και έφτασε μέχρι 55%

Ο Χάρης Ρώμας συνομίλησε με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, το μεσημέρι της Τετάρτης, όπως παρακολουθήσαμε στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Όπου υπάρχει Ελλάδα” που προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ. Αφορμή γι’ αυτό στάθηκε η ξενάγηση της εκπομπής στην Καρυά Αργολίδας ή αλλιώς στο αγαπημένο, τηλεοπτικό, Κολοκοτρωνίτσι!

Ειδικότερα, ο Χάρης Ρώμας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “έχω πολύ μεγάλη αγάπη για την Καρυά γιατί σηματοδοτεί για μένα ένα πολύ σημαντικό πράγμα για τη ζωή και την καριέρα μου. Ήμουν και γω τότε στο ρεπεράζ για το “Καφέ της Χαράς” αφού είχαν κάνει ένα πρώτο ξεκαθάρισμα”.

“Ψάχναμε να βρούμε παραδοσιακά χωριά που να να έχουν και το “χρίσμα” ή τον χαρακτηρισμό παραδοσιακού οικισμού, ούτως ώστε να μοιάζει κάτι παλιό και καλαίσθητο. Μέσα στα 10 χωριά που οι άνθρωποι μας είχαν επισκεφθεί και επιλέξει, για να μπορέσουμε να κάνουμε την τελική επιλογή, υπήρχε και η Καρυά. Πήγα σ’ αυτά τα χωριά, μαζί με την Άννα Χατζησοφιά και στον σκηνοθέτη, που πραγματικά μαγευτήκαμε μ’ αυτό το χωριό”.

“Για τα γυρίσματα πηγαίναμε εκεί όσο μπορούσαμε πιο συχνά, κάναμε τις μεγάλες σκηνές στην πλατεία και βέβαια κλέψαμε σε διάφορους πιο κοντινούς προορισμούς τα εσωτερικά. Πράγματι, όμως, έδωσε όλο το χρώμα και όλη τη λάμψη αυτό το χωριό Αν θέλεις και την τύχη, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία που, θυμίζω, έκανε 45% στην πρώτη του μέρα προβολής και έφτασε μέχρι 55%. Ήταν μια πολύ μεγάλη τομή για την τηλεόραση” πρόσθεσε, ακόμα, ο Χάρης Ρώμας στην καθημερινή εκπομπή με συντονιστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη στον ΣΚΑΪ.