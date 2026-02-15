Χάρης Ρώμας: Είμαι καλά στα προσωπικά μου, στα καλύτερά μου

Καλεσμένος στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη βρέθηκε νωρίτερα σήμερα (15/2) ο Χάρης Ρώμας. Σε μία εφ’ όλης της ύλης και ζεστή κουβέντα, ο ηθοποιός και σεναριογράφος ανέπτυξε όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή.

«Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι πράγματι στα καλύτερά μου, με την έννοια ότι συναισθηματικά είμαι πολύ καλά και αυτό φωτίζει τα πάντα. Εννοώ προσωπικά, είναι αυτό που θέλουν όλοι. Στην προκειμένη περίπτωση, ένιωσα ότι έχει ανοίξει μια πύλη φωτός και έχω μπει μέσα», παραδέχεται ο Χάρης Ρώμας ήδη από το ξεκίνημα της συνέντευξης.

«Το μήνυμα της παράστασης είναι να επιβάλουμε την ταυτότητά μας στους άλλους για αυτό που είμαστε, όχι να παίξουμε έναν ρόλο. Αυτοί που αξίζουν τον κόπο θα το δουν», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

«Έχω περάσει από το κομμάτι της αποδοχής. Είναι μεγάλη η ανασφάλεια, είναι δύσκολη η ζωή. Θέλεις να κάνεις πράγματα, να αρέσεις, να εξελιχθείς αλλά υπάρχουν εμπόδια. Αυτό το να αρέσεις στους άλλους είναι οδυνηρό και πολλές φορές παγίδα. Όταν αποδεχθείς τον εαυτό σου, τότε γίνονται όλα πιο εύκολα», εξομολογείται ο Χάρης Ρώμας αμέσως μετά στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ.

«Είναι τέλειο όταν συμβαίνει τελικά και λες “είμαι αυτός, μπορώ να το πω και να το υποστηρίξω”. Τότε βρίσκονται και οι αποδέκτες που χαίρονται μαζί σου», σημειώνει επί του θέματος ο Χάρης Ρώμας.