Χάρης Γρηγορόπουλος για τον χωρισμό του από τη Φωτεινή Ντεμίρη: “Με ενόχλησε η διάσταση που πήρε”

Ενόχληση ένιωσε ο Χάρης Γρηγορόπουλος, με την έκταση που πήρε το διαζύγιο του από τη Φωτεινή Ντεμίρη.

Το πρώην ζευγάρι χώρισε το καλοκαίρι του 2024 μετά από τριάντα χρόνια γάμου και έχοντας αποκτήσει μαζί έναν γιο. Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι το να απασχολεί τη δημοσιότητα για τον χωρισμό του, τον έκανε να νιώθει άβολα και περίεργα.

«Αυτό που με ενόχλησε ήταν η διάσταση που πήρε το θέμα. Αισθάνθηκα περίεργα και ένιωσα άβολα, γιατί σκεφτόμουν ότι ο κόσμος βομβαρδίζεται με μια είδηση στην οποία η απάντηση είναι: “Και εμάς τι μας νοιάζει;”», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην εφημερίδα “OnTime”.

Όσον αφορά στο αν τον ενδιαφέρει όσα λένε οι άλλοι για εκείνον, ο Χάρης Γρηγορόπουλος τόνισε ότι στην ηλικία που βρίσκεται φροντίζει να δίνει βάση σε αυτά που θεωρεί σωστά.

Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Έχω καβατζάρει πια τα 60 και δίνω χώρο μόνο σε αυτά που θεωρώ εγώ σωστά, ανεξαρτήτως του αν είναι κοινωνικά δημοφιλή ή αποδεκτά. Όλο αυτό, βέβαια, έχει μια μοναχικότητα αλλά έχει και προσωπική, εσωτερική ηρεμία».