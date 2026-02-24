Χαμός στον αέρα με το επικό σαρδάμ του Άρη Καβατζίκη – “Έχει γα…εί”

Ρεπορτάζ για ταινίες που έχουν γυριστεί ή θα γυριστούν στο μέλλον στην Ελλάδα θέλησε να δώσει σήμερα ο Άρης Καβατζίκης στον αέρα του Buongiorno.

Ένα σαρδάμ, ωστόσο, που έκανε, προκάλεσε τρομερό χαμό στο πλατό της εκπομπής.

«Θέλω να ζητήσω να μας δώσουν πλάνα από μια ταινία που έχει γα…εί, αγαπηθεί!», είπε ο Άρης Καβατζίκης και προκάλεσε χαμό στο πλατό.

«Και η παρουσιάστρια που πρέπει να είναι ψύχραιμη, γελάει πρώτη απ’ όλους», είπε η Φαίη Σκορδά που δεν μπορούσε με τίποτα να σταματήσει το γέλιο της.

Φ.ΣΚ.: Δεν πειράζει, Άρη μου!

Α.Κ.: Συγγνώμη!