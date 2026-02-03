Χάλι Μπέρι: Κέρδισα το Όσκαρ, αλλά το επόμενο πρωί ήμουν ακόμα μία μαύρη

Στην παραδοχή ότι η κατάκτηση του Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου δεν μετέβαλε ουσιαστικά τη θέση της στο Χόλιγουντ, παρά το ιστορικό βάρος της διάκρισης, προχώρησε η Χάλι Μπέρι, επισημαίνοντας ότι και μετά τη βράβευσή της εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει επιφυλάξεις και αποκλεισμούς λόγω του χρώματός της.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξή στο The Cut, με αφορμή την επερχόμενη ταινία «Crime 101», αναφερόμενη στην εμπειρία της μετά το Όσκαρ που κέρδισε το 2002 για την ερμηνεία της στο «Monster’s Ball». Όπως εξήγησε, η αναγνώριση δεν έφερε την αλλαγή που πολλοί θα περίμεναν. «Ενώ ήμουν απίστευτα περήφανη γι’ αυτό, ήμουν ακόμα μία μαύρη το επόμενο πρωί», είπε χαρακτηριστικά.

Η Χάλι Μπέρι, η πρώτη και μέχρι σήμερα η μοναδική μαύρη γυναίκα που έχει κερδίσει Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, περιέγραψε ότι μετά τη βράβευσή της πίστεψε πως θα ακολουθούσε μια πληθώρα νέων προτάσεων. «Αφού το κέρδισα, νόμιζα ότι θα εμφανιζόταν ένα φορτηγό με σενάρια έξω από την εξώπορτά μου», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτό δεν συνέβη.



Στη συνέχεια εξήγησε πως οι ίδιες επιφυλάξεις εξακολουθούσαν να εκφράζονται από ανθρώπους της βιομηχανίας σχετικά με το κάστινγκ μαύρων γυναικών σε κεντρικούς ρόλους. «Οι σκηνοθέτες εξακολουθούσαν να λένε: “Αν βάλουμε μια μαύρη γυναίκα σε αυτόν τον ρόλο, τι σημαίνει αυτό για όλη την ιστορία; Πρέπει να επιλέξω έναν μαύρο άντρα; Τότε είναι μια μαύρη ταινία. Οι μαύρες ταινίες δεν πουλάνε στο εξωτερικό”», σημείωσε.



Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι, έχοντας βιώσει αυτή την πραγματικότητα, είχε προσπαθήσει να είναι ειλικρινής με συναδέλφους της. Όπως αποκάλυψε, είχε μιλήσει στη Σίνθια Ερίβο, η οποία έχει υπάρξει τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ, λέγοντάς της: «Το αξίζεις, αλλά δεν ξέρω αν πρόκειται να αλλάξει τη ζωή σου. Δεν μπορεί να είναι η επιβεβαίωση για αυτό που κάνεις, σωστά;».

