Brooklyn Beckham-Nicola Peltz: Ετοιμάζονται για εμπρηστικές αποκαλύψεις

Ο Brooklyn Beckham και η Nicola Peltz φαίνεται να βρίσκονται σε συζητήσεις για να γυρίσουν ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ στο Hulu για την καριέρα του στη μαγειρική και την «εκρηκτική» οικογενειακή τους διαμάχη.

Τώρα που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη σύζυγό του, ο Brooklyn πρόσφατα εξέφρασε την επιθυμία του να απομακρυνθεί από ολόκληρη την οικογένειά του σε μια δήλωση έξι σελίδων στο Instagram, γεμάτη σοκαριστικές καταγγελίες.

Ο ίδιος φαίνεται έτοιμος να «ανοίξει τα χαρτιά» για την οικογενειακή διαμάχη, αφού αναφέρθηκε ότι ο ίδιος και η Nicola έχουν πρόταση για συμφωνία με το Hulu για μια σειρά ντοκιμαντέρ. Αυτό θα τον έβαζε σε άμεσο ανταγωνισμό με τους αποξενωμένους γονείς του, Victoria και David Beckham, οι οποίοι έχουν ήδη κυκλοφορήσει τις δικές τους σειρές στο Netflix.



Ο Brooklyn, 27 χρόνων, φέρεται να είναι ενθουσιασμένος για το πρότζεκτ, που θα τεκμηριώνει τις γαστρονομικές του προσπάθειες. Το Hulu ελπίζει, επίσης, ότι θα αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη διαμάχη με την οικογένειά του.

Το Hulu φιλοξενεί το επιτυχημένο reality The Kardashians και ανήκει στην Disney. Ο πατέρας της Nicola, Nelson Peltz, είχε στο παρελθόν συμμετοχή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην εταιρεία, την οποία πούλησε το 2024 ύστερα από αποτυχημένη προσπάθεια να μπει στο διοικητικό της συμβούλιο.



Φαίνεται ότι ο Brooklyn και η Nicola είναι αποφασισμένοι να αφηγηθούν την ιστορία τους με τους δικούς τους όρους και να δείξουν ότι δεν «ελέγχονται» από την πλούσια οικογένεια της Nicola.

«Θα εκτοξευτούν αμέσως στα μεγάλα σαλόνια και σε άμεσο ανταγωνισμό με το Netflix, το οποίο, φυσικά, έχει τους δικούς του δεσμούς με τους Beckham, αφού έχει τρέξει ντοκιμαντέρ που δημιούργησαν και οι δύο γονείς του», δήλωσε μια πηγή στη Sun.

«Ο Brooklyn και η Nicola έχουν δεχθεί προτάσεις για συνεντεύξεις με μεγάλα ποσά στο παρελθόν, αλλά τις απέρριψαν όλες. Όταν αποφασίσουν να μιλήσουν, θα το κάνουν με τους δικούς τους όρους. «Θέλουν επίσης να καταστήσουν σαφές ότι δεν ελέγχονται από την οικογένεια Peltz και ότι παίρνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις τους».

Απευθυνόμενος στους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Ιανουάριο, ο Brooklyn ισχυρίστηκε ότι οι γονείς του προσπάθησαν να σαμποτάρουν τον γάμο του και πάντα έδιναν προτεραιότητα στη δημόσια εικόνα τους παρά στις οικογενειακές σχέσεις.



«Σε όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου έχουν ελέγξει τα αφηγήματα στον Τύπο σχετικά με την οικογένειά μας», έγραψε.

«Οι επιτηδευμένες δημοσιεύσεις στα social media, οι οικογενειακές εκδηλώσεις και οι ανειλικρινείς σχέσεις ήταν κομμάτι της ζωής στην οποία γεννήθηκα».

Πρόσθεσε: «Πρόσφατα, είδα με τα ίδια μου τα μάτια τι μήκος θα φτάσουν για να διαδώσουν αμέτρητα ψέματα στα ΜΜΕ, κυρίως σε βάρος αθώων ανθρώπων, για να διατηρήσουν τη δική τους πρόσοψη». «Αλλά πιστεύω ότι η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως».

Σε αντίθεση με τα τρία μικρότερα αδέλφια του, ο Brooklyn δεν εμφανίστηκε στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ της μητέρας του στο Netflix, ούτε παρευρέθη στην πρεμιέρα του Οκτωβρίου, όπως είχαν κάνει εκείνος και η Nicola στην πρεμιέρα στο Λονδίνο του ντοκιμαντέρ του πατέρα του το 2023.

Ο Brooklyn και η σύζυγός του απουσίασαν, επίσης, από τους εορτασμούς για τα 50ά γενέθλια του David τον περασμένο Μάιο, και απουσίαζαν εμφανώς από το Κάστρο του Ουίνδσορ για την πολυαναμενόμενη επίσημη αναγόρευση του πρώην ποδοσφαιριστή σε ιππότη, στις 4 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, το Σάββατο, ο Brooklyn απόλαυσε δείπνο στο Sushi Park στο West Hollywood με τον τραγουδιστή Cody Simpson, μετά την παρ’ ολίγο συνάντηση με τον πατέρα του στο Λος Άντζελες.

Ο πρωτότοκος γιος των Beckham αντιμετώπισε με χαλαρότητα τη… σχεδόν συνάντηση με τον πατέρα του, καθώς κατευθυνόταν σε ένα δημοφιλές σημείο για διασημότητες στο Λος Άντζελες την Παρασκευή. Η έξοδός του ήρθε αφού ο Brooklyn σχεδόν συνάντησε τον αποξενωμένο πατέρα του δύο φορές για πρώτη φορά μετά τον Μάιο, όταν και οι δύο επισκέφτηκαν το ίδιο ξενοδοχείο τη Δευτέρα.

Πηγή: instyle.gr