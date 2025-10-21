Άβα Γαλανοπούλου: Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις, είμαι αυστηρή, θέλω να με διορθώσω

Στην αμηχανία που νιώθει βλέποντας τον εαυτό της στις επαναλήψεις των τηλεοπτικών σίριαλ στα οποία έχει συμμετάσχει, στάθηκε η Άβα Γαλανοπούλου.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι εντοπίζει στοιχεία που δεν της αρέσουν και τα οποία θα ήθελε να διορθώσει.

«Επέστρεψα στο θέατρο. Καλό είναι αν σας έχω λείψει, για να μη βαριέται και ο κόσμος. Υπάρχουν και οι επαναλήψεις στην τηλεόραση. Άλλο κι αυτό. Έχουν τα καλά τους, έχουν και τα αρνητικά τους», είπε αρχικά η Άβα Γαλανοπούλου στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου.

Με αφορμή την επιστροφή της στο θεατρικό σανίδι, η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν έχει αδυναμία στο θέατρο ή την τηλεόραση. Αντιθέτως, επιλέγει πού θα εργαστεί με κριτήριο το αν μια δουλειά την ικανοποιεί. Τόνισε επίσης ότι δεν την ευχαριστεί να βλέπει επαναλήψεις των σίριαλ, όπου πρωταγωνίστησε, αφού είναι πολύ αυστηρή με τον εαυτό της.

«Δεν ξέρω αν μου είχε λείψει το θέατρο. Θέλω να πω ότι αυτά είναι λίγο σχετικά. Τι να πάει να πει του θεάτρου ή της τηλεόρασης. Άμα είναι ωραία η δουλειά πας. Στο Χόλιγουντ δεν λένε τέτοια. Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις. Είμαι πολύ αυστηρή. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Θεωρώ ότι θα το είχα κάνει καλύτερα. Πάντα βρίσκω κάτι αρνητικό να πω. Θέλω να με διορθώσω», πρόσθεσε.

