Ατύχημα για τον Σάκη Ρουβά πάνω στην πίστα – Έπεσε από ειδική κατασκευή – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ένα ατύχημα επί σκηνής είχε ο Σάκης Ρουβάς στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται με την Νατάσα Θεοδωρίδου.

Το βράδυ της Παρασκευής 21/11 ο τραγουδιστής ενώ τραγουδούσε επί σκηνής και χόρευε με τις χορεύτριες του το κομμάτι «Άντεξα», έπεσε από την πλατφόρμα που είχε δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο τραγούδι με αποτέλεσμα οι θαμώνες του νυχτερινού κέντρου να τρομοκρατηθούν. Δευτερόλεπτα ωστόσο μετά, ο Σάκης Ρουβάς ανέβηκε πάλι πάνω και συνέχισε να τραγουδάει.

«Έπεσε με δύναμη, θα μπορούσε να έχει σπάσει το κεφάλι του. Μάλιστα επειδή υπήρχε το ειδικό εφέ του ξηρού πάγου δεν μπορούσαμε να δούμε τι έχει γίνει ακριβώς από τον καπνό που τους κάλυψε», είπε θαμώνας του μαγαζιού.

Δείτε το βίντεο που δημοσιοποίησε το huffingtonpost.gr:

