Αθηναΐς Νέγκα: Έχω ακούσει κάτι αδικαιολόγητα βαρύ, το διαχειρίστηκα με ένα τεράστιο ερωτηματικό πάνω από το κεφάλι μου

Η Αθηναΐς Νέγκα βρέθηκε καλεσμένη της Τζένης Μελιτά και του Φώτη Σεργουλόπουλου, σήμερα το πρωί Μεγάλη Πέμπτη, στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Μέσα σε όλα, η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Αθηναΐς Νέγκα, μίλησε για τις φορές που κλήθηκε να αντιδράσει σε σχόλια που δέχθηκε και ιδίως σε ένα συγκεκριμένο που την πλήγωσε από άνθρωπο της τηλεόρασης.

Ειδικότερα, η Αθηναϊς Νέγκα σημείωσε χαρακτηριστικά πως «είχα αντιδράσεις από ανθρώπους της δουλειάς και είχα αντιδράσει γιατί ήταν πολύ άσχημα αυτά που είχα ακούσει. Δεν κατάλαβα ποτέ τον λόγο για να πω την αλήθεια. Δηλαδή αν εμφανιστεί ένας παρουσιαστής ή μια παρουσιάστρια και δεν μ’ αρέσει καθόλου, δεν έχω να πω κάτι πάρα πολύ κακό γι’ αυτόν ή γι’ αυτήν. Μπορεί να πω ότι δεν είναι μέσα στα ενδιαφέροντα μου, αλλά δεν έχω να βγάλω τέτοια χολή».

«Ένα από τα πράγματα που άκουσα ήταν πολύ βαρύ, αδικαιολόγητα βαρύ. Μπορεί να συμβεί και προχωράμε, εντάξει, δεν πειράζει. Είναι αυτό που λέμε, συγχωρώ αλλά το θυμάμαι. Το διαχειρίστηκα με ένα τεράστιο ερωτηματικό πάνω από το κεφάλι μου».

«Γιατί; Γιατί κάποιος παραμονή μιας εκπομπής, που κάναμε με τον Βαγγέλη Περρή, να θέλει να πει κάτι τόσο άσχημο; Ένας πολύ εδραιωμένος άνθρωπος στα τηλεοπτικά πράγματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αλλά, αν δεις και την πορεία μερικών ανθρώπων, καταλαβαίνεις ότι η κακεντρέχεια είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού που κάνουν καλά και της θεαματικής τους πορείας στα ΜΜΕ» πρόσθεσε, ακόμα, η Αθηναϊς Νέγκα.