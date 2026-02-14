MENOY

LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Η σχέση μου με τον Μπρούνο είναι καρμική

THESTIVAL TEAM

Για τη γνωριμία και τη σχέση της με τον Μπρούνο Τσερέλα μίλησε, μεταξύ άλλων, η Αθηνά Οικονομάκου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» στο Mega.

«Είναι σπάνιος πολύ» εξομολογήθηκε. «Ήταν τόσα πολλά τα θετικά και ήταν τόσο διαφορετικός εξ αρχής στον τρόπο συμπεριφοράς και στον τρόπο που διαχειριζόταν τη συνθήκη της ζωής μου εκείνη την περίοδο, που δεν πίστευα πολλά από αυτά που είναι. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είναι αλήθεια. Πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα για να πω ξεκόλλα πια, είναι αλήθεια, μπορεί και να υπάρχει τελικά αυτό» περιέγραψε.

«Δεν είναι πρίγκιπας αλλά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος μέσα και έξω» πρόσθεσε.

«Το έξω σχολιάζεται αλλά καμία σχέση με το μέσα του» επεσήμανε.

«Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Αυτός ο άνθρωπος εμφανίστηκε με έναν μοναδικό τρόπο στη ζωή μου, είναι καρμικό. Είναι τόσο σπάνιο και καταλαβαίνω όσους σκέφτηκαν ότι τυφλώθηκα, παρασύρθηκα ή ό,τι άλλο. Κρίνουμε από τις δικές μας εμπειρίες και εγώ θα ήμουν αυστηρή και το ίδιο θα έκανα» σχολίασε.

