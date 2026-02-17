Αθηνά Οικονομάκου για τις κακοποιητικές σχέσεις: Αυτό μπορεί να σε αλλάξει και να σε κλείσει σαν άνθρωπο

Την Αθηνά Οικονομάκου συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου. Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας ρωτήθηκε για το θέμα των κακοποιητικών σχέσεων, υπογραμμίζοντας πως το θέμα είναι «πώς όλη αυτή την πληροφορία και όλη αυτή την συμπεριφορά την εισπράττεις, την διαχειρίζεσαι και προχωράς παρακάτω».

Συγκεκριμένα, όταν ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο ζήτημα των κακοποιητικών σχέσεων, η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε: «Και ποιος δεν έχει περάσει; Εγώ ελάχιστους ανθρώπους και μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού θα σου πω, ότι γνωρίζω που δεν έχουν περάσει από τέτοιου είδους σχέσεις. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο».

«Μπορεί να σε κάνει να αποφασίσεις να αλλάξεις»

Συνεχίζοντας, η ηθοποιός και επιχειρηματίας εξήγησε ότι: «Tο θέμα είναι πώς όλη αυτή την πληροφορία και όλη αυτή την συμπεριφορά την εισπράττεις, πώς την διαχειρίζεσαι και πώς προχωράς παρακάτω.

Αυτό μπορεί να σε αλλάξει και να σε κλείσει σαν άνθρωπο και να σε απομακρύνει και να σε κάνει να γίνεις πιο κυνικός, ώστε να προστατεύσεις τον εαυτό σου και να μην αισθάνεσαι τίποτα, να μην έχεις έντονα συναισθήματα, για να μην πληγωθείς».

«Μπορεί να σε κάνει και να αποφασίσεις να αλλάξεις και να πεις “εγώ αυτός είμαι” και θα προσπαθήσω να βρω ανθρώπους που εκπέμπουν στο ίδιο μήκος κύματος, ώστε να μην χρειαστεί να με προστατεύω», πρόσθεσε.