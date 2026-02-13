Άρης Τερζόπουλος για Πέτρο Κωστόπουλο: Τον γνώρισα ως εραστή της γυναίκας μου

Ο Άρης Τερζόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στο Στούντιο 4, το απόγευμα της Παρασκευής, προκειμένου να συνομιλήσει με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στην ΕΡΤ.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο γνωστός εκδότης μίλησε για τη μακρόχρονη του σχέση με τον Πέτρο Κωστόπουλο αποκαλύπτοντας την ιδιαίτερη, αν μη τι άλλο, γνωριμία τους.

Ειδικότερα, ο Άρης Τερζόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “τον Πέτρο τον γνώρισα το 1987. Ας πούμε και μερικά ιδιωτικά, δεν πειράζει, γιατί είναι γνωστά. Με τη Λάουρα, την πρώτη μου γυναίκα, η σχέση μας ήταν ελεύθερη και αυτό οφειλόταν σε μένα”.

“Όταν γνωριστήκαμε, ήθελε η Λάουρα να ‘ναι μαζί μου αλλά της εξήγησα πως είχα περάσει πολλά με τους έρωτες και δεν μπορούσα να ‘χω μια σταθερή σχέση. Μ’ άρεσε, όμως, ήταν και έξυπνο παιδί. “Αφού έτσι θέλεις, έτσι θα γίνει” μου ‘πε που σημαίνει ότι έκανε ό,τι ήθελε και έκανα και γω ό,τι ήθελα. Ήταν ένα περίεργο πράγμα αυτό, το να ‘χεις μια ελεύθερη σχέση”.

“Εν πάση περιπτώσει, εκείνο τον καιρό, ο Πέτρος γνώρισε κάπου τη Λάουρα και τα έφτιαξαν. Οπότε, χωρίς να ξέρει ο Πέτρος ότι το ξέρω, τον γνώρισα ως εραστή της Λάουρας στη Μύκονο” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Άρης Τερζόπουλος στη νέα συνέντευξη του.