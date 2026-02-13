MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Άρης Τερζόπουλος για Πέτρο Κωστόπουλο: Τον γνώρισα ως εραστή της γυναίκας μου

|
THESTIVAL TEAM

Ο Άρης Τερζόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στο Στούντιο 4, το απόγευμα της Παρασκευής, προκειμένου να συνομιλήσει με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στην ΕΡΤ.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο γνωστός εκδότης μίλησε για τη μακρόχρονη του σχέση με τον Πέτρο Κωστόπουλο αποκαλύπτοντας την ιδιαίτερη, αν μη τι άλλο, γνωριμία τους.

Ειδικότερα, ο Άρης Τερζόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “τον Πέτρο τον γνώρισα το 1987. Ας πούμε και μερικά ιδιωτικά, δεν πειράζει, γιατί είναι γνωστά. Με τη Λάουρα, την πρώτη μου γυναίκα, η σχέση μας ήταν ελεύθερη και αυτό οφειλόταν σε μένα”.

“Όταν γνωριστήκαμε, ήθελε η Λάουρα να ‘ναι μαζί μου αλλά της εξήγησα πως είχα περάσει πολλά με τους έρωτες και δεν μπορούσα να ‘χω μια σταθερή σχέση. Μ’ άρεσε, όμως, ήταν και έξυπνο παιδί. “Αφού έτσι θέλεις, έτσι θα γίνει” μου ‘πε που σημαίνει ότι έκανε ό,τι ήθελε και έκανα και γω ό,τι ήθελα. Ήταν ένα περίεργο πράγμα αυτό, το να ‘χεις μια ελεύθερη σχέση”.

“Εν πάση περιπτώσει, εκείνο τον καιρό, ο Πέτρος γνώρισε κάπου τη Λάουρα και τα έφτιαξαν. Οπότε, χωρίς να ξέρει ο Πέτρος ότι το ξέρω, τον γνώρισα ως εραστή της Λάουρας στη Μύκονο” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Άρης Τερζόπουλος στη νέα συνέντευξη του.

Άρης Τερζόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Ανοίγει η πλατφόρμα myBusinessSupport για διορθώσεις αγροτεμαχίων αγροτών και ρύθμιση δημόσιων γαιών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε δίκυκλο χωρίς δίπλωμα

ΔΙΕΘΝΗ 25 λεπτά πριν

Παρίσι: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που τους απείλησε με μαχαίρι κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Χρήστος Δάντης: Ατύχημα για τον τραγουδιστή – Το χειρουργείο στο οποίο θα υποβληθεί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Σδούκου για Κωνσταντοπούλου: Στην πολιτική υπάρχουν όρια και αντοχές – Κάποια στιγμή το ποτήρι ξεχειλίζει

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Βασάλος: Σιχαίνομαι τον Άγιο Βαλεντίνο και ότι πρέπει να κάνουμε κάτι επειδή είναι γιορτή