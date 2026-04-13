Άρης Μουγκοπέτρος: Το πρώτο μήνυμα του καλλιτέχνη μετά το βίντεο που έπαιζε κλαρίνο – “Μίλησε η ψυχή μου”

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, με την τελευταία του ανάρτηση στο Instagram τη Δευτέρα του Πάσχα, 13 Απριλίου, έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά τα σχόλια που προκάλεσε το βίντεο όπου τον δείχνει να παίζει κλαρίνο.

Έναν χρόνο μετά το περιστατικό με την κροτίδα που εξερράγη στο χέρι του και είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων, ο γνωστός μουσικός συνεχίζει να δέχεται έντονη στήριξη από το κοινό του στα social media.

Απαντώντας δημόσια για τα μηνύματα που λαμβάνει από τον κόσμο λέει: «Έπαιξα… και μίλησε η ψυχή μου… Κι εσείς, με τα λόγια σας, της δώσατε φως. Γιατί καμιά νύχτα δεν άντεξε ποτέ…μπροστά σε μια Ανάσταση».

