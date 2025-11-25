Άρης Μουγκοπέτρος: Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για αυτόν τον άνθρωπο, θα μιλήσει η δικαιοσύνη και ο Θεός

Με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno και στη δημοσιογράφο Βασιλική Μπασιούρη στο MEGA.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο γνωστός μουσικός αναφέρθηκε τόσο στο νέο του βιβλίο όσο και στο πρόσωπο που φέρεται να ευθύνεται για το ατύχημά του.

Ειδικότερα, ο Άρης Μουγκοπέτρος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ο τίτλος του βιβλίου μου είναι “13 33″ γιατί είναι σημαντικοί αριθμοί για μένα. Το 13 άρχισαν τα όνειρα μου και το 33 ήρθε το τέλος αυτών των ονείρων. Θέλω να πιστεύω ότι από δω και πέρα έρχονται άλλα πράγματα, θα το παλέψω και ευελπιστώ ότι με τη βοήθεια του Θεού θα έρθουν καλύτερες μέρες και θα είμαστε καλύτερα”.

“Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για τον άνθρωπο που μου προκάλεσε το ατύχημα και για τους οικείους του. Θα μιλήσει η Δικαιοσύνη όταν πρέπει να μιλήσει και ο Θεός. Εγώ κουράστηκα να μιλάω γι’ αυτό”

“Ακόμη δεν βλέπω όπως έβλεπα, είμαστε στο 30% με 40% στο δεξί μου μάτι. Για το χέρι μου έχουμε ακόμη να κάνουμε κάποιες επεμβάσεις” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Άρης Μουγκοπέτρος στην κάμερα της καθημερινής εκπομπής της Φαίης Σκορδά.