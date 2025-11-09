Άρια Καλύβα για “Πρωινό”: Ακούγονται ύβρεις σε αυτή την εκπομπή, φέτος έχουν ξεπεράσει κάθε όριο

Με αφορμή τις δηλώσεις του Πάνου Κατσαρίδη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η Άρια Καλύβα δεν άντεξε και τα είπε έξω από τα δόντια για το Πρωινό.

«Ακούγονται και ύβρεις σε αυτή την εκπομπή, να το πούμε! Ειδικά φέτος, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Και δεν είναι μόνο ο Γιώργος…», είπε αρχικά η Άρια Καλύβα.

Η Άρια Καλύβα είπε στη συνέχεια: «Ο Γιώργος, εκτός από το «μπιπ» που αναφέρει και βλέπουμε εσχάτως να τον αντιγράφουν κι άλλοι, μόνο που δεν είναι ο Γιώργος Λιάγκας, έχουν ακουστεί κι άλλα πράγματα, πολύ σοβαρά.

Όταν είσαι σε ένα πάνελ και ακούς τους άλλους να εκφράζονται με απρέπεια, διαφωνείς, διαχωρίζεις τη θέση σου… Εκεί πιστεύω ότι έχει χαθεί η μπάλα φέτος.

Εδώ μιλάμε για τις ύβρεις. Και φέτος, δυστυχώς στην εκπομπή του Γιώργου και θλίβομαι γι’ αυτό που βλέπω πολλές φορές, έχουν ακουστεί πάρα πολύ σοβαρές ύβρεις. Αναφέρομαι σε συνεργάτη του Γιώργου που τον “κοπιάρει” με λαϊκότροπο τρόπο».