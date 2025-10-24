Αργύρης Παπαργυρόπουλος για την έξωση: “Κατάντια – Η τράπεζα πήρε 14 εκατομμύρια και ακόμα χρωστάω”

Σε μια δύσκολη εξομολόγηση, ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος αποκάλυψε πως ολοκληρώθηκε η δικαστική διαμάχη για την κατοικία του με τον αιφνιδιαστικό τρόπο της έξωσης.

Ο γνωστός επιχειρηματίας περιέγραψε τη στιγμή της έξωσης ως «κατάντια», μια διαδικασία που ξεκίνησε το πρωί με την παρουσία κλητήρα και αστυνομίας έξω από το σπίτι του.

«Μου έγινε έξωση. Προχθές είχαμε ένα δικαστήριο και περίμενα την απόφαση», ανέφερε. Όταν ήρθε η ώρα της έξωσης, «ήρθε το πρωί ο κλητήρας και η αστυνομία απ’ έξω», είπε στην εκπομπή Happy Day.

Ο ίδιος αναγκάστηκε να αποχωρήσει άμεσα και χωρίς να πάρει τα πράγματά του: «Έφυγα όπως με βλέπεις, μου λένε: πάρε κάτι μαζί σου. Τι να πάρω; Ντρεπόμουν. Να πάρω μια σακούλα στον ώμο λες και είμαι αλλοδαπός;».

Ο επιχειρηματίας προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη και την αστυνομία, αλλά δεν βρήκε άκρη, καθώς δεν του δόθηκε το περιθώριο που είχε ζητήσει. Τώρα, θα ζητήσει άδεια για να μπορέσει να παραλάβει τα προσωπικά του αντικείμενα, καθώς οι κλειδαριές του σπιτιού άλλαξαν αμέσως.

Δάνεια που δεκαπλασιάστηκαν και η χαμένη περιουσία

Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος αναφέρθηκε στην αρχή της οικονομικής του καταστροφής, εστιάζοντας στα δάνεια και την απώλεια της περιουσίας του.

«Πήρα ένα δάνειο, δεκαπλασιάστηκε, μου πήραν τα μαγαζιά στο Κολωνάκι και έβγαλαν και το σπίτι μου σε πλειστηριασμό».

Η απώλεια της κατοικίας του ήταν τεράστιας αξίας: «Αγοράστηκε για 7μιση εκατομμύρια. Η τράπεζα πήρε 14 εκατομμύρια και ακόμα χρωστάω».

Ο επιχειρηματίας, παρά το πρόβλημα των χρεών στο Δημόσιο, κατάφερε να λάβει μια μικρή σύνταξη, έχοντας ένσημα από την ηλικία των 12 ετών: «82 χρονών μου έβγαλαν μια συνταξούλα, γιατί χρώσταγα και στο Δημόσιο. Από 12 χρονών είχα ένσημα»

Η αξιοπρέπεια μπροστά στην απώλεια

Παρότι αναγνώρισε τα λάθη στη διαχείριση των οικονομικών του, ο επιχειρηματίας ζήτησε να μην γίνει αντικείμενο λύπησης. Η στάση του είναι γενναία και λεβέντικη, όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος.

«Δεν θέλω να με λυπηθεί κανένας, έπαιξα κι έχασα. Δεν θα κάτσω να σκάσω για ένα σπίτι, θα βρω εγώ την άκρη, δεν θα πάω χαμένος», δήλωσε με πείσμα.

Κατέληξε τονίζοντας ότι η κατάσταση τον έκανε να συνειδητοποιήσει τα λάθη του και ότι είναι αποφασισμένος να ξεπεράσει τη δυσκολία με αξιοπρέπεια: «Κάτι δεν έκανα καλά και την πάτησα. Είμαι αξιοπρεπής, λεβέντικα θέλω να περάσει αυτή η ιστορία. Στεναχωριέμαι μέσα μου αλλά δεν θέλω να με πάρει και η κάτω βόλτα».