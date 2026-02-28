Αργύρης Αγγέλου: Τους έχω ξεγελάσει όλους, όταν πηγαίνω σε ένα άγνωστο περιβάλλον, κάνω τον χαζούλη

Μία πιο αφελή στάση προτιμάει να υιοθετεί ο Αργύρης Αγγέλου, όταν βρίσκεται σε ένα άγνωστο περιβάλλον, αποσκοπώντας έτσι να αποπροσανατολίσει τους γύρω του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» εξήγησε πως παρότι παραμένει ο εαυτός του, συχνά όταν δεν συναναστρέφεται με γνώριμα πρόσωπα, επιλέγει να δείχνει πως δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω του, ενώ στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο.

Παράλληλα, ο Αργύρης Αγγέλου δήλωσε ότι μπορεί να είναι απόμακρος σε μία πρώτη επαφή, γεγονός που έχει οδηγήσει ορισμένους που δεν τον γνωρίζουν να τον χαρακτηρίζουν σνομπ, ωστόσο διευκρίνισε πως πρόκειται για μια στάση άμυνας όταν δεν αισθάνεται οικειότητα ή χημεία.

Όπως είπε: «Τους έχω ξεγελάσει όλους, ο εαυτός μου είμαι, αλλά πολλές φορές όταν πηγαίνω σε ένα περιβάλλον, που δεν το γνωρίζω, κάνω τον χαζούλη. Καταλαβαίνω πιο πολλά από ό,τι συμβαίνει και ό,τι βλέπω. Είμαι ξινός, αλλά όταν ξεχωρίσω κάποιον και τον βάλω στη ψυχή μου, θα του τα δώσω όλα. Για πολύ καιρό μου έλεγαν πρόσωπα, που δεν με γνωρίζουν ότι στην αρχή φαίνομαι λίγο σνομπ. Είμαι ένας ευγενικός άνθρωπος, αλλά όταν νιώσω ότι δεν ταιριάζουν τα χνώτα μας, μπαίνει ένα διαχωριστικό, και ο άλλος να το εκλάβει αυτό σαν σνομπισμό».

Δείτε το βίντεο