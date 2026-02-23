Αργύρης Αγγέλου: Στο reunion του “Παρά Πέντε” ήταν σαν να κοροϊδέψαμε λίγο τον χρόνο, σαν να μην πέρασε μια μέρα

Στον καναπέ του “Νωρίς Νωρίς” κάθισε το πρωί της Καθαράς Δευτέρας (23/02) ο Αργύρης Αγγέλου.

Ο γνωστός ηθοποιός συνομίλησε με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη με αφορμή τη θεατρική παράσταση “Ο Πουπουλένιος” στην οποία συμμετέχει φέτος και ρωτήθηκε για το reunion του “Παρά Πέντε”, που πραγματοποιήθηκε πριν τα Χριστούγεννα.

«Αυτό το πράγμα το λέω συνέχεια και δεν με πιστεύουνε. Προέκυψε απ’ το πουθενά! Εμείς το μάθαμε απ’ την τηλεόραση, που βγήκε ο Γιώργος (Καπουτζίδης) εδώ στην ΕΡΤ, νομίζω είχε βγει στη Νάνσυ και στον Θανάση κάποια στιγμή μόνος του, δεν τον ρώτησε κανείς», περιγράφει ο Αργύρης Αγγέλου.

«Είχε πει “νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε φέτος για τα 20 χρόνια”. Και εγώ είμαι σπίτι, κάτι χάζευα, κάτι έκανα και κάνω μια «Τι; Τι; Τι;»! Τι να κάνουμε 20 χρόνια; Ήταν αρνητικός όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς το ‘χαμε πει μία, δύο, τρεις… όταν βλέπεις ο άλλος ότι είναι αρνητικός, δεν του πιπιλάς, δεν του τριβελίζεις και τ’ αυτιά. Σου έχει δώσει να καταλάβεις ότι δεν θα γίνει», συμπληρώνει.

«Έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Δηλαδή από το σημείο μηδέν, που ήτανε η μέρα που σου λέω, που άκουσα τον Γιώργο να το λέει στην τηλεόραση, μέχρι που με πήρε ο Γιώργος και μου λέει “Να σου πω, μάλλον θα κάνουμε κάτι… όχι κάτι φοβερό, μη φανταστείς!”. Και ξαφνικά αυτό το πράγμα χτιζότανε, χτιζότανε, χτιζότανε και κάποια στιγμή μου στέλνουν ένα μήνυμα και μου λένε “Αυτές είναι οι σκηνές που θα γυρίσουμε”. Λέω “Ποιες σκηνές θα γυρίσουμε;”.

Γίναν όλα τόσο γρήγορα… Ήτανε και one-and-off εν τω μεταξύ, μία μέρα κράτησε όλο αυτό το τελικό που είδατε εσείς. Γιατί εμείς κάναμε 10-12 μέρες γύρισμα», σημειώνει ο Αργύρης Αγγέλου.

«Ήτανε σαν να κοροϊδέψαμε λίγο το χρόνο. Σε εκείνη τη φωτογραφία που ήταν το 20 χρόνια πριν και το τώρα… Αυτή η γραμμή στη μέση που χωρίζει αυτές τις δύο φωτογραφίες είναι σαν να κάναμε ένα σάλτο. Στα 20 χρόνια. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, αλήθεια σου λέω.

Και ήταν αστείο γιατί την πρώτη μέρα στο γύρισμα που βρεθήκαμε, μας φτιάξανε, μας κάνανε, μου σήκωσαν το τσουλούφι, ξαφνικά άρχισαν να μ’ ενοχλούν όλα. Λέω «Πολύ ψηλά είναι αυτό!», «μου φέραν τα ρούχα», λέω «πολύ παρδαλά, έχω μεγαλώσει πια».

Και πάμε στο πλατό, πάμε στο set, και νομίζω το πρώτο γύρισμα ήταν στο σπίτι της Ντάλιας, σ’ ένα σπίτι εκεί στην Εκάλη. Και πάμε και είμαστε οι πέντε μας αισθανόμενοι ότι είμαστε ντυμένοι καρνάβαλοι πια, μετά από τόσα χρόνια. Και είναι ο Αντώνης (σ.σ ο σκηνοθέτης), “παιδιά είστε έτοιμοι;”. Και κοιταζόμαστε και λέω στον Γιώργο: «Από πού το πιάνουμε αυτό τώρα;».

Και μου λέει “πάμε τώρα και ό,τι γίνει”. Και με το που λέει ο Αντώνης «3, 2, 1»… σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία», αφηγείται ο Αργύρης Αγγέλου στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ.