Απρόοπτο για την Cardi B: Έπεσε στο έδαφος, ενώ χόρευε με ρομπότ – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε όταν η Cardi B ενώ χόρευε σε δημόσιο χώρο με ένα ρομπότ, κατέληξε να βρίσκεται στο έδαφος.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, η ράπερ εμφανίζεται το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου να περπατά στο Σαν Φρανσίσκο και να πλησιάζει ένα ρομπότ, ενημερώνοντας το συγκεντρωμένο πλήθος σε εξωτερικό χώρο, ότι σκόπευε να χορέψει με αυτό.

Στο οπτικό υλικό, η Cardi B φαίνεται να εκτελεί χορευτικές κινήσεις γύρω από το ρομπότ και να έρχεται αρκετά κοντά του, προτού σκύψει προς το μέρος του.

Τη στιγμή που πλησίασε ακόμη περισσότερο, το ρομπότ φάνηκε να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει προς το μέρος της, με αποτέλεσμα η Cardi B να αιφνιδιαστεί και να καταλήξει στο έδαφος, ενώ παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν να σηκωθεί.

Όπως προκύπτει από το βίντεο, η καλλιτέχνιδα δεν τραυματίστηκε και αποχώρησε με τη βοήθεια αντρών.

Δείτε το βίντεο

