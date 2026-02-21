Απόστολος Γκλέτσος για Χριστόφορο Παπακαλιάτη: “Είπα πολύ μεγάλη μαλ…ία, ζητώ συγγνώμη”

Καλεσμένος στην “Αγκαλιά του Φάνη” ήταν το βράδυ της Παρασκευής (20/2) ο Απόστολος Γκλέτσος. Σε μία διαφορετική συνέντευξη ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για όλους και για όλα, ζητώντας μεταξύ άλλων συγγνώμη από τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη για το σχόλιο που είχε κάνει στο παρελθόν, ότι δεν θα έπρεπε να πρωταγωνιστεί εκείνος στο Maestro.

«Στην “Γη της Ελιάς” μπήκα τα τελευταία χρόνια. Ήμουν ξανά με τα παιδιά κι αθροιστικά στην Κύπρο εξαετία. Κάνουμε τη δουλειά μας και νιώθω πολλή αγάπη για αυτό που κάνω. Ο Γεωργίου θα συνεχίσει κι αυτό που κάνει το κάνει πολύ καλά, όπως κι ο Κούλης Νικολάου κι η Βάνα Δημητρίου», είπε αρχικά για τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά του MEGA.

«Ήταν μια μεγάλη μαλ…ία που είπα για τον Χριστόφορο και ζητώ συγγνώμη. Ήταν πολύ μεγάλη μπαρούφα. Έχω ορκιστεί να μη διατυπώσω ποτέ ξανά άποψη για συνάδελφο, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος», απάντησε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Γκλέτσος, όταν ρωτήθηκε για το επίμαχο σχόλιο που είχε κάνει.

Σχετικά με τους “Ψίθυρους Καρδιάς”, ο ηθοποιός ανέφερε: «Ήταν η πρώτη δουλειά της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους. Κοιμήθηκε άγνωστη και την επόμενη ήταν εξώφυλλο στα Νέα. Είναι αγέραστη».