Απόστολος Γκλέτσος: Επί μνημονίου ως Δήμαρχος έπαιρνα 3.500 ευρώ και έπεσα στα 1.400

Ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή “Χαμογέλα και πάλι” και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πόσα χρήματα έβγαζε ως Δήμαρχος.

“Η πολιτική δεν μου έδωσε λεφτά να φάω. Ό,τι βγάζω από εδώ πάω και τα τρώω εκεί, τις εκλογές που κάνω τις πληρώνω εγώ, δεν μου τις πληρώνει κάποιος άλλος, άντε κάποιοι φίλοι βοηθάνε. Το κύριο πακέτο το βάζω εγώ, κάποιοι φίλοι βοηθάνε/τσοντάρουν. Όταν ήμουν Δήμαρχος πληρωνόμουν, εκεί πάθαμε το μεγάλο κάζο με το μνημόνιο. Ξεκίνησα να παίρνω 3.500 ευρώ και στο 3μηνο πήγαμε στα 1.400″ είπε αρχικά ο Απόστολος Γκλέτσος.

“Η πολιτική δεν θα έπρεπε να είναι επάγγελμα, ακόμα και στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν θα έπρεπε να έχουμε επαγγελματίες πολιτικούς. Δύο φορές και στο σπίτι σου. Να κάνεις δύο θητείες αγρανάπαυση και μετά αν θες ξανά δύο θητείες. Οι υπουργοί θα μπορούσαν οι περισσότεροι να είναι τεχνοκράτες, όχι να βλέπουμε ανθρώπους απαράδεκτα άσχετους με το αντικείμενο να έχουν χαρτοφυλάκια με τα οποία δεν έχουν καμία σχέση” πρόσθεσε.