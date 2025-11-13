MENOY

Αποστολία Ζώη: Με σόκαρε ο θάνατος της Κίλι Σφακιανάκη, ήταν ένας άγγελος

THESTIVAL TEAM

Η Αποστολία Ζώη μίλησε στην κάμερα της “Super Κατερίνα”, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «Στερητικά».

Η τραγουδίστρια, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις δύσκολες συνεργασίες της, καθώς και στο σοκ που υπέστη από τον θάνατο της Κίλι Σφακιανάκη.

«Έχω υπάρξει σε πολλές δύσκολες συνεργασίες. Δε θέλω να συνεργαστώ με αυτούς ανθρώπους ποτέ ξανά. Θα ήθελα να συνεργαστώ με την Πέγκυ Ζήνα, τον Νίνο και τον Νότη Σφακιανάκη. Με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχε περάσει πολύ ωραία σε μία περιοδεία που κάναμε», είπε αρχικά η Αποστολία Ζώη.

Και πρόσθεσε: «Με σόκαρε ο θάνατος της Κίλι Σφακιανάκη, γιατί η γυναίκα ήταν αερικό, άγγελος. Και όταν χάνεται ένας άνθρωπος σε τόσο μικρή ηλικία, δεν έχει να κάνει ποιανού γυναίκα είναι. Κι ο τρόπος που μπορεί να έχει συμβεί. Δεν ξέρω πως ο Γιώργος Μαζωνάκης αντιμετωπίζει ψυχικά αυτή τη διαμάχη».

