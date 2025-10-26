Αποστολία Ζώη: Ήταν η μεγαλύτερή μου φοβία και την έζησα με τον χειρότερο τρόπο

Η Αποστολία Ζώη έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη. Η γνωστή τραγουδίστρια απάντησε, μεταξύ άλλων, και για την απώλεια των γονιών της.

Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής σου;

Οι δύσκολες στιγμές είναι αυτές που σε καθορίζουν και αλλάζουν την οπτική σου ακαριαία. Δυστυχώς, για εμένα ήταν μια εξαετία που με σημάδεψε και έχει να κάνει με τον αγώνα που δώσαμε οικογενειακώς με τον καρκίνο, από τον οποίο τελικά χάσαμε και τους δύο γονείς μου.

Ήταν σκοτεινά εκείνα τα χρόνια και αβάσταχτα ψυχικά. Μου πήρε καιρό να βρω ισορροπίες και να διαχειριστώ την απώλεια και ακόμα κάνω συχνά την ενδοσκόπησή μου για εκείνα τα χρόνια.

Εξάλλου, η απώλεια για εμένα ήταν η μεγαλύτερή μου φοβία και την έζησα με τον χειρότερο τρόπο.