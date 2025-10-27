Αποστολία Ζώη: Δώσαμε οικογενειακώς αγώνα με τον καρκίνο και χάσαμε τους γονείς μου, ήταν σκοτεινά εκείνα τα χρόνια

Τις δύσκολες στιγμές που βίωσε η οικογένειά της λόγω της μάχης που έδωσαν οι γονείς της με τον καρκίνο περιέγραψε η Αποστολία Ζώη. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε πως εκείνα τα χρόνια ήταν «σκοτεινά», ενώ το συναισθηματικό βάρος μετά τον θάνατό τους ήταν αβάσταχτο. Όπως είπε, χρειάστηκε χρόνο για να βρει και πάλι την ισορροπία στη ζωή της και να διαχειριστεί την απώλειά τους.

«Οι δύσκολες στιγμές είναι αυτές που σε καθορίζουν και αλλάζουν την οπτική σου ακαριαία. Δυστυχώς, για εμένα ήταν μια εξαετία που με σημάδεψε και έχει να κάνει με τον αγώνα που δώσαμε οικογενειακώς με τον καρκίνο, από τον οποίο τελικά χάσαμε και τους δύο γονείς μου», μοιράστηκε η Αποστολία Ζώη σε συνέντευξή της στο Secret.

Η τραγουδίστρια στάθηκε στον πόνο που ένιωσε όταν η μητέρα της και ο πατέρας της έφυγαν από τη ζωή, τονίζοντας πως το να χάσει κάποιο αγαπημένο της πρόσωπο ήταν πάντα ο μεγαλύτερος φόβος της. «Ήταν σκοτεινά εκείνα τα χρόνια και αβάσταχτα ψυχικά. Μου πήρε καιρό να βρω ισορροπίες και να διαχειριστώ την απώλεια και ακόμα κάνω συχνά την ενδοσκόπησή μου για εκείνα τα χρόνια. Εξάλλου, η απώλεια για εμένα ήταν η μεγαλύτερή μου φοβία και την έζησα με τον χειρότερο τρόπο», σημείωσε.