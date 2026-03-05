Απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης του Παπαγιάννη για την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του σύμφωνα με τον δικηγόρο της Παυλίδου

Αμετάκλητη θεωρείται πλέον, σύμφωνα με τον δικηγόρο της Σοφίας Παυλίδου, η απόφαση του Εφετείου που είχε κρίνει ένοχο τον Μάνο Παπαγιάννη για τον ξυλοδαρμό της συναδέλφου του κατά τη διάρκεια συνεργασίας τους στο θέατρο το 2018. Το δικαστήριο είχε υιοθετήσει την πρόταση του εισαγγελέα και είχε επιβάλλει ποινή φυλάκισης 4 μηνών με αναστολή.

Όπως υποστήριξε ο κύριος Αλέξανδρος Μίντζιας, η αίτηση αναιρέσης που είχε ασκήσει ο ηθοποιός απορρίφθηκε, με το αποτέλεσμα να δικαιώνει απόλυτα τη Σοφία Παυλίδου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», την Πέμπτη 5 Μαρτίου, ο δικηγόρος της Σοφίας Παυλίδου υποστήριξε: «Είχαμε τελειώσει και από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το Εφετείο, και στη συνέχεια η πλευρά του κυρίου Παπαγιάννη είχε κάνει αίτηση αναιρέσεως, η οποία συζητήθηκε και απορρίφθηκε. Οπότε, πλέον με βεβαιότητα μπορούμε να μιλάμε για μία αμετάκλητη απόφαση που στο 100% δικαιώνει την κυρία Παυλίδου».

Το μάθημα που θα μπορούσε να πάρει κάποιος από αυτή την υπόθεση, επισήμανε ο Αλέξναδρος Μίντζιας, είναι ότι οι άνθρωποι έχουν χρέος να στηρίζουν όσους διεκδικούν το δίκιο τους. «Εκεί που έφτασε η κυρία Παυλίδου έφτασε γιατί οι άνθρωποι που ήταν παρόντες στο περιστατικό πήραν θέση. Νομίζω ότι το μόνο που κρατάει κανείς από αυτή την υπόθεση είναι ότι οι άνθρωποι οφείλουν να πάρουν θέση και να σταθούν δίπλα σε εκείνους που διεκδικούν το δίκιο τους», επισήμανε.

«Δεν σταμάτησε να διαβάλλει την κυρία Παυλίδου και με τρόπο πολύ άσχημο και να φέρνει ανθρώπους που ελέγχονται για το κατά πόσο ήταν αξιόπιστοι», κατέληξε, αναφερόμενος στον Μάνο Παπαγιάννη.