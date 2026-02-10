MENOY

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Κάθριν Ο’ Χάρα – Τι συνέβη στην ηθοποιό

|
THESTIVAL TEAM

Η πνευμονική εμβολή ήταν η άμεση αιτία που έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη ηθοποιός Κάθριν Ο’ Χάρα (Catherine O’Hara), σε ηλικία 71 ετών, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που εξέδωσε το Ιατροδικαστικό Γραφείο της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε σοκ στην βιομηχανία του θεάματος με την αρχική ανακοίνωση των εκπροσώπων της να αναφέρει πως έφυγε από τη ζωή μετά από «σύντομη ασθένεια».

Γεννημένη στο Τορόντο του Καναδά, η Ο’ Χάρα διέγραψε μια μακρά πορεία τόσο στην τηλεόραση όσο και στον κινηματογράφο, η οποία εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες. Η σταδιοδρομία της στο Χόλιγουντ ξεκίνησε μέσα από την καναδική σατιρική σειρά «Second City Television», για την οποία τιμήθηκε με το πρώτο της Emmy. Στη συνέχεια ταυτίστηκε με τον ρόλο της μητέρας του Μακόλεϊ Κάλκιν (Macaulay Culkin) στις ταινίες «Home Alone», ενώ η ερμηνεία της ως Moira Rose στη σειρά «Schitt’s Creek» της χάρισε ένα ακόμη Emmy.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Κάθριν Ο' Χάρα

