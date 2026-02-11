Αντζελίνα Τζολί: “Αγαπώ τις ουλές μου” – Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή

Η Αντζελίνα Τζολί μίλησε ανοιχτά για τις ουλές που φέρει μετά τη διπλή μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε το 2013, εξηγώντας γιατί τις θεωρεί κομμάτι της ζωής και της δύναμής της.

Σε νέα της συνέντευξη στο γαλλικό μέσο French Inter, η 50χρονη ηθοποιός τόνισε ότι ποτέ δεν την έλκυε η «τέλεια» εικόνα μιας ζωής χωρίς σημάδια. «Πάντα με ενδιέφεραν περισσότερο οι ουλές και οι εμπειρίες που κουβαλούν οι άνθρωποι. Δεν με ελκύει η ιδέα μιας ζωής χωρίς σημάδια», είπε αρχικά.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πρόσθεσε: «Αγαπώ τις ουλές μου, γιατί είναι αποτέλεσμα μιας επιλογής που έκανα για να κάνω ό,τι μπορούσα ώστε να μείνω εδώ όσο το δυνατόν περισσότερο για τα παιδιά μου. Είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να κάνω κάτι προληπτικό για την υγεία μου».

Η Τζολί έχει μιλήσει πολλές φορές για την απώλεια της μητέρας της, της ηθοποιού Μαρσελίν Μπερτράν, η οποία πέθανε το 2007 σε ηλικία 56 ετών από καρκίνο.

«Έχασα τη μητέρα μου όταν ήμουν νέα και μεγαλώνω τα παιδιά μου χωρίς γιαγιά. Για μένα αυτό είναι η ζωή. Αν φτάσεις στο τέλος και δεν έχεις κάνει λάθη, αν δεν έχεις ουλές, τότε δεν έχεις ζήσει αρκετά», ανέφερε.

Η απόφαση για τη μαστεκτομή

Τον Μάιο του 2013, σε άρθρο της στους New York Times με τίτλο «My Medical Choice», η Τζολί αποκάλυψε ότι φέρει τη μεταλλαγμένη μορφή του γονιδίου BRCA1, το οποίο αυξάνει δραστικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Όπως είχε γράψει τότε, οι γιατροί της είχαν εκτιμήσει πως η πιθανότητα να εμφανίσει καρκίνο του μαστού έφτανε το 87%. Μετά τη διπλή μαστεκτομή, το ποσοστό μειώθηκε σε λιγότερο από 5%.

«Η απόφαση δεν ήταν εύκολη, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη που την πήρα. Μπορώ να πω στα παιδιά μου ότι δεν χρειάζεται να φοβούνται πως θα με χάσουν από καρκίνο του μαστού», είχε σημειώσει.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 2015, ανακοίνωσε πως υποβλήθηκε και σε αφαίρεση ωοθηκών και σαλπίγγων, ως προληπτικό μέτρο για τον κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών.

Ο νέος της ρόλος στο «Couture»

Η Τζολί πρωταγωνιστεί στη νέα της ταινία «Couture», που διαδραματίζεται στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Υποδύεται μια σκηνοθέτιδα που περνά διαζύγιο και διαγιγνώσκεται με καρκίνο του μαστού. Στην ταινία μιλά τόσο αγγλικά όσο και γαλλικά.

Το φιλμ έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2025.

