Άντζελα Γκερέκου: Νιώθω ευλογημένη – Τόσα χρόνια στην Κέρκυρα και κάθε φορά είναι σαν πρώτη φορά

Από το Λιστόν της Κέρκυρας, η Άντζελα Γκερέκου μίλησε στον Γιάννη Τσιμιτσέλη και την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα« το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης (7/4) για τα έθιμα και τη σημασία του Πάσχα στο νησί, μεταφέροντας την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα των ημερών.

«Νιώθω ευλογημένη. Τόσα χρόνια στο νησί, γέννημα θρέμμα, και κάθε φορά είναι σαν πρώτη φορά, η ίδια συγκίνηση. Και όλος ο κόσμος αυτό νιώθει. Γίνεται μία μυσταγωγική διαδικασία όλη αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα, μέχρι την κορύφωση που μας ενώνει όλους», ανέφερε.

Η ίδια παραδέχθηκε πως δύσκολα θα αποχωριζόταν την Κέρκυρα τέτοιες ημέρες: «Μόνο μία φορά στη ζωή μου έχω κάνει Πάσχα εκτός Κέρκυρας, στην Πάτμο, αλλά οφείλω να πω ότι αυτό το μοναδικό Πάσχα το αναζητούμε κάθε χρόνο. Και λέμε “να πάμε κάπου αλλού” και όμως πάλι οι δρόμοι μας φέρνουν εδώ. Το Σάββατο πετάμε κι εμείς από το σπίτι ένα μεγάλο μπότι… όποιος θέλει, βγαίνει στο παράθυρο, το σπάει, ευχόμαστε χρόνια πολλά και έτσι έχει μαζί του μία ευλογία παραπάνω».

Παράλληλα, εξήγησε και το συμβολισμό: «Όταν σπάσουν οι μπότηδες, παίρνουμε ένα κομμάτι… γιατί θεωρείται ότι έσπασε το κακό και έρχεται το καλό μέσα στις ψυχές μας. Το κρατάμε για γούρι όλο τον χρόνο».

Τέλος, η Άντζελα Γκερέκου ξεκαθάρισε πως, παρά τον τουρισμό, τα έθιμα παραμένουν αναλλοίωτα: «Κρατάμε την αυθεντικότητα και κάνουμε ακριβώς όπως τόσα χρόνια τώρα, μέσα από την πνευματικότητα. Αυτό το κρατάμε ως φυλαχτό».