MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αντώνης Σρόιτερ: Μου έχουν γίνει προτάσεις, το έχω σκεφτεί αλλά δε μου αρέσουν οι αλλαγές

|
THESTIVAL TEAM

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show, ο Αντώνης Σρόιτερ προχώρησε σε μια σειρά αποκαλυπτικών δηλώσεων για το πώς ξεκίνησε στην τηλεόραση, πώς βρέθηκε να παρουσιάζει κεντρικό δελτίο ειδήσεων χωρίς καμία εμπειρία, αλλά και για το μέλλον της τηλεόρασης στο νέο ψηφιακό τοπίο.

«Ήταν πολλοί άνθρωποι τότε στον Alpha που κάθισαν και το συζήτησαν. Δεν έχω μάθει ποιος ήταν ο πρώτος που το πρότεινε. Από τα πρόσωπα που είχαν πει “αυτός κάνει για τηλεόραση”, ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος. Και το ξέρω και του το έχω πει και του το χρωστάω αυτό. Ξεκίνησα από τις εφημερίδες. Εγώ δεν είχα καμία επαφή με δελτία ειδήσεων. Δεν είχα κάνει τηλεόραση ποτέ στη ζωή μου. Πήραμε έναν άνθρωπο και τον πετάξαμε να κάνει κεντρικό δελτίο ειδήσεων χωρίς να έχει καμία εμπειρία. Αν μου έδειχνες την κάμερα, δεν ήξερα ποιο είναι το μπρος και ποιο το πίσω», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος του Alpha.

Παρά την επιτυχία που ακολούθησε, ο Αντώνης Σρόιτερ δηλώνει πως ακόμη δεν έχει καταλάβει τι είδαν σε εκείνον: «Δεν έχω καταλάβει. Υπήρχαν άνθρωποι με καλύτερη εμπειρία από μένα, με καλύτερη εμφάνιση, μπορεί και να τα λέγανε πιο ωραία. Τι να σου πω; Ίσως στην πορεία έγινα καλός. Γιατί στην αρχή σίγουρα δεν ήμουνα».

«Έχω δεχτεί προτάσεις για να φύγω. Κάποιες φορές το σκέφτηκα. Αλλά δεν είμαι από αυτούς που τους αρέσουν οι αλλαγές. Αν περνάω καλά κάπου και αισθάνομαι ότι με θέλουν και τους θέλω, δεν κουνιέμαι. Ανανέωσα το συμβόλαιό μου μέχρι το 2027. Ένα δεκαετές συμβόλαιο θα το φοβόμουν. Θα έλεγα “κάτσε να ζούμε μέχρι τότε”. Αλλά έχω και μια αυτοπεποίθηση ότι αν δεν με θέλουν από τον Alpha, κάποιος θα βρεθεί να με πάρει», είπε στη συνέχεια ο Αντώνης Σρόιτερ.

Στη συζήτηση για το μέλλον των media, ο δημοσιογράφος τόνισε: «Ο Αντώνης στην τηλεόραση είναι το σήμερα. Ο Αντώνης στο διαδίκτυο είναι το αύριο. Η τηλεόραση θα γίνει διαδίκτυο και το διαδίκτυο θα γίνει τηλεόραση. Όποιος δεν το καταλάβει, κάποια στιγμή θα ξυπνήσει και θα δει ότι τον έχει ξεπεράσει ο κόσμος. Οι νέοι δεν βλέπουν τηλεόραση. Πρέπει εμείς να πάμε στο διαδίκτυο, δεν θα έρθουν εκείνοι σε μας».

Αντώνης Σρόιτερ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 36 λεπτά πριν

Στράτος Τζώρτζογλου: Γνωρίζω ότι γνωστή ηθοποιός έχει παρενοχληθεί από σκηνοθέτη και δεν έχει μιλήσει ποτέ

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Μιμή Ντενίση: Η Μαριτίνα προσπαθεί περισσότερο να σκηνοθετεί τη ζωή μου απ’ ό,τι εγώ τη δική της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Με χρήση τεχνητής νοημοσύνης η μείωση της γραφειοκρατίας στο Δημόσιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Τσίπρας για Βαρουφάκη: Δεν τον άντεχαν ούτε οι συνεργάτες του, ήθελε να τυπώσουμε κουπόνια και του είπα “είσαι με τα καλά σου;”

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Σοφία Μουτίδου: “Όταν είπα τον Γκλέτσο ψεύτη έγινα θέμα, κανείς δεν είπε γιατί η Κωνσταντοπούλου είπε ψεύτη τον Ουγγαρέζο”

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 15 ώρες πριν

Αναβάθμιση της Πειραιώς σε “ΑΑΑ” από τον Δείκτη MSCI