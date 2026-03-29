Αντώνης Ρέμος: Το φωτογραφικό άλμπουμ με τις αγαπημένες του στιγμές με τη Μαρινέλλα

Ο Αντώνης Ρέμος αποχαιρέτησε και με ανάρτησή του στο instagram την αξέχαστη ερμηνεύτρια Μαρινέλλα, ανεβάζοντας μια σειρά από φωτογραφίες τους μέσα στα χρόνια.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, Αντώνης Ρέμος είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την Μαρινέλλα, αφού εκτός από συνεργάτες υπήρξαν και πολύ στενοί φίλοι.

«Μα εσύ ποτέ να μη χαθείς ποτέ απ’τη ζωή μου», έγραψε ο Ρέμος στην ανάρτησή του αποχαιρετώντας την με τους ιδιαίτερους στίχους που ερμήνευσε η ίδια.

Ο τραγουδιστής είπε αντίο στη Μαρινέλλα μαζί με τον Χρήστο Μάστορα και χθες το βράδυ κατά την εμφάνισή τους στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται.

Σε συνέντευξή του στο Στούντιο 4 ο Αντώνης Ρέμος είχε μιλήσει και για την στιγμή που η σπουδαία ερμηνεύτρια κατέρρευσε στο Ηρώδειο.

«Πήγα το απόγευμα στο Ηρώδειο, είχε λίγο πονοκέφαλο και πήρε μια ασπιρίνη, αλλά ήταν καλά. Όταν βγήκε η Μαρινέλλα, εγώ ήμουν κάτω και ετοιμαζόμουν. Πέρασα φευγαλέα από το καμαρίνι της, της έδωσα ένα φιλί και της είπα καλή επιτυχία και να είμαστε καλά. Και την ακούω μετά από ένα ηχείο που είχα ότι φεύγει από τον τόνο, φεύγει από τον ρυθμό. Και λέω… η Μαρινέλλα;

Και περνάνε 10 δευτερόλεπτα σαν να πέρασε ένας χρόνος. Ησυχία και ξαφνικά ακούω “παρακαλώ ένας γιατρός στη σκηνή” και νόμιζα ότι είχε πέσει. Θεωρήσαμε ότι είναι ένα απλό πέσιμο, μια λιποθυμία».