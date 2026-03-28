Αντώνης Ρέμος: Μαρινέλλα μου σε αγάπησα και θα σε αγαπώ για πάντα

Φωτογραφία: Intime
Με μια φωτογραφία που την κρατάει τρυφερά στην αγκαλιά του, ο Αντώνης Ρέμος αποχαιρετά την πολύ καλή του φίλη Μαρινέλλα.

Σε story που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Αντώνης Ρέμος έχει επιλέξει το τραγούδι “Είσαι παντού και πουθενά”, από ηχογράφηση που έχουν κάνει μαζί με τη Μαρινέλλα.

«Μαρινέλλα μου, σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα. Καλό ταξίδι στο φως ψυχή μου», ήταν τα λόγια με τα οποία αποχαιρέτησε ο Αντώνης Ρέμος τη Μαρινέλλα.

