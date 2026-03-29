Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας αποχαιρέτησαν τη Μαρινέλλα από τη σκηνή: “Από τις πιο δύσκολες βραδιές μας”

THESTIVAL TEAM

Ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας συγκινημένοι αποχαιρέτησαν τη Μαρινέλλα από τη σκηνή του Nox, το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου.

«Σήμερα είναι μια από τις δύσκολες στιγμές, από τις δύσκολες βραδιές μας. Απόψε αποχαιρετάμε σαν Ελλάδα τη μεγάλη μας Μαρινέλλα. Γιατί η Μαρινέλλα δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους μας. Η Μαρινέλλα είναι η Ελλάδα μας.

Οπότε σήμερα της λέμε αντίο. Κι εμείς που προσωπικά ήμασταν πιο κοντά της, είμαστε λίγο πιο κοντινοί άνθρωποί της, κι εσύ, κι εγώ, εμείς έχουμε μέσα μας έτσι σήμερα ένα πλάκωμα, ένα βάρος στην ψυχή μας», είπε συγκινημένος ο Αντώνης Ρέμος.

Ο Χρήστος Μάστορας συμπλήρωσε: «Είχε πει όμως: «Αντώνη», η Μαρινέλλα, «να μη χαθείς ποτέ, ποτέ απ’ τη ζωή μου». Κι έτσι ποτέ, ποτέ αυτή δεν θα χαθεί απ’ τη δική μας…».

Αντώνης Ρέμος Μαρινέλλα Χρήστος Μάστορας

