LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλεται η μεγάλη πασχαλινή συναυλία του στο Ντουμπάι

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η προγραμματισμένη πασχαλινή εμφάνιση που θα έκανε ο Αντώνης Ρέμος στο πολυτελές μαγαζί Nammos στο Ντουμπάι δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν στην αναβολή της πολυαναμενόμενης συναυλίας.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής επρόκειτο να ταξιδέψει τη Μεγάλη Εβδομάδα στο Ντουμπάι μαζί με την οικογένειά του και στενούς φίλους, με αφορμή την εμφάνισή του που είχε προγραμματιστεί για το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στο διάσημο παραθαλάσσιο venue.

Η εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, με αρκετούς εκπροσώπους της εγχώριας showbiz να έχουν ήδη προγραμματίσει το ταξίδι τους στο Ντουμπάι, θέλοντας να συνδυάσουν τις πασχαλινές διακοπές με τη συναυλία του δημοφιλούς καλλιτέχνη στο Nammos.

Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις και η ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή οδήγησαν στην αλλαγή των σχεδίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αντώνης Ρέμος έχει εμφανιστεί ξανά στο Ντουμπάι, με την περσινή του συναυλία να συζητιέται έντονα. Τον Απρίλιο του 2025 ο δημοφιλής ερμηνευτής χάρισε μια εντυπωσιακή βραδιά στο πολυτελές GAL Dubai, προσελκύοντας Έλληνες και διεθνές κοινό.

Η εκδήλωση είχε γίνει θέμα συζήτησης όχι μόνο για την ατμόσφαιρα και το κέφι που επικράτησε, αλλά και για τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές των εισιτηρίων, που ξεκινούσαν από περίπου 500 ευρώ, ενώ τα VIP τραπέζια έφταναν ακόμη και τις 50.000 ευρώ.

Αντώνης Ρέμος Ντουμπάι

