Αντώνης Λουδάρος: Το μεγαλύτερο μπούλινγκ ήταν από τον ίδιο μου τον εαυτό προς εμένα

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Αντώνης Λουδάρος στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου. Μέσα σε όλα, δε, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στα παραπανίσια του κιλά και την μεγάλη αλλαγή που πραγματοποίησε στην εμφάνιση του.

Αν και ήσουν παχουλός από μικρός, δεν είχες βιώσει body shaming.

Όχι. Δεν το ένιωσα να εκφράζεται με αυτή την έννοια. Αλλά το μεγαλύτερο μπούλινγκ σε αυτό το κομμάτι ήταν από τον ίδιο μου τον εαυτό προς εμένα. Γιατί, αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου και τον βρίζεις και το κακομεταχειρίζεσαι, τι κάνεις ουσιαστικά; Μπούλινγκ στον ίδιο σου τον εαυτό.

Περνούν χρόνια για να το συνειδητοποιήσεις. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του εαυτού μας είμαστε εμείς οι ίδιοι.

Έχεις χάσει 37 κιλά;

Ναι, τα έχω χάσει. Ξαναπαίρνω κάποια, αλλά δικά μου είναι. Η ιστορία της ζωής μου. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Είναι ένα συνεχής αγώνας.