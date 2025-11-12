Αντώνης Κανάκης on air για τα γενέθλια του γιου του: “Σ’ αγαπώ όσο δεν μπορείς να φανταστείς”

Ο Αντώνης Κανάκης ευχήθηκε στον γιο του, ο οποίος χθες (11/11) είχε τα γενέθλιά του και έγινε έξι ετών.

«Καλωσορίσατε στο πέμπτο επεισόδιο του “Ράδιο Αρβύλα” γι’ αυτή τη σεζόν. Σήμερα θα μου επιτρέψετε, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θέλω να ευχηθώ, γιατί είναι στο σπίτι και βλέπει την εκπομπή, μαζί με τον κορίτσαρό μου, ο αγόραρός μου, το αγόκο μου, που σήμερα έχει γενέθλια, ο Τζονάρας μου, ο Γιάνναρος, γίνεται 6 ετών και η Ευγενία 9, είναι απίστευτο πώς περνάνε τα χρόνια. Είναι απίστευτη η ταχύτητα με την οποία μεγαλώνουν. Αγόρι μου, σε αγαπώ όσο δεν μπορείς να φανταστείς», είπε ο Αντώνης Κανάκης.