Αντώνης Κανάκης: Ο θάνατος του μπαμπά μου και η ζωή των παιδιών μου με άλλαξαν πολύ

Συνέντευξη στον Ντέμη Νικολαϊδη παραχώρησε ο Αντώνης Κανάκης, ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, για την απώλεια του πατέρα του, αλλά και για τα παιδιά του.

Ένα μικρό απόσπασμα της συνέντευξης προβλήθηκε σήμερα στο Breakfast@star.

«Όταν έχασα τον μπαμπά μου, αποτραβήχτηκα από πολλά πράγματα, έχασα την όρεξή μου, έπαθα μια μικρή κατάθλιψη. Μερικές φορές αυτό μπορεί να είναι και αφύπνιση», είπε αρχικά ο Αντώνης Κανάκης.

Ο Αντώνης Κανάκης είπε στη συνέχεια: «Ο θάνατος του μπαμπά μου και η ζωή των παιδιών μου με άλλαξαν πολύ. Στο μυαλό μου στριφογυρνάει συνεχώς το πώς θα βιώσουν τα παιδιά μου τη δική μου απώλεια».

Ο Αντώνης Κανάκης ανέφερε επίσης: «Βγήκαμε πρώτη φορά στην τηλεόραση με το Comfuzio το 1996, είναι 30 χρόνια! Νιώθω κουρασμένος ψυχολογικά τα τελευταία χρόνια από τη μαυρίλα και την τοξικότητα που μας περικυκλώνει.

Έχω εσωτερικό προβληματισμό για το αν πρέπει να συνεχίσω την τηλεόραση, σκέφτομαι… τι νόημα έχει; Δεν κάνω επαγγελματικά σχέδια για το μέλλον. Με ενδιαφέρει πώς θα κάνω πιο όμορφη και υγιή τη ζωή μου σε προσωπικό επίπεδο».

