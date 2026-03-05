Αντώνης Γούναρης: Επέστρεψε ο γιος του που είχε αποκλειστεί στη Μέση Ανατολή

Ο Αντώνης Γούναρης μίλησε στη Super Κατερίνα για την περιπέτεια που έζησε ο γιος του τις τελευταίες ημέρες, καθώς βρέθηκε εγκλωβισμένος στο Ομάν εξαιτίας των ακυρώσεων πτήσεων που προκάλεσε η ένταση στη Μέση Ανατολή.

Ο γιος του γνωστού μουσικού είχε ταξιδέψει στη Σιγκαπούρη μαζί με έναν φίλο του και την κοπέλα του, όπου παρέμεινε για πέντε ημέρες, όπως ανέφερε ο Ξενοφώντας Σκιντζής. Στη συνέχεια βρέθηκε στο Ομάν, περιμένοντας να βρεθεί διαθέσιμη πτήση επιστροφής προς την Ελλάδα.

«Ευτυχώς ήρθανε όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που δούλεψαν γι’ αυτό, γιατί δούλεψαν πολλοί άνθρωποι για να έρθουν. Ήταν 115 άτομα που έπρεπε να γυρίσουν και δούλεψαν πάρα πολύ για να επιστρέψει όλος αυτός ο κόσμος», ανέφερε ο Αντώνης Γούναρης.

Ο ίδιος μάλιστα πήγε στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθεί, περιγράφοντας τη στιγμή της συνάντησής τους. «Πήγα στο αεροδρόμιο να τους παραλάβω. Ήταν ένα συναίσθημα παράξενο, επαναπατρισμός. Δεν μας είχε ξανασυμβεί και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά, γιατί περάσαμε αγωνία πέντε μέρες», είπε χαρακτηριστικά.