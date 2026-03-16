Αντώνης Γούναρης: Αγωνιούσα πέντε ημέρες για τον γιο μου – Όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο μου έφυγε το άγχος

THESTIVAL TEAM

Ο Αντώνης Γούναρης μίλησε στην κάμερα της Super Κατερίνα για την αγωνία που έζησε μέχρι να επιστρέψει ο γιος του στην Ελλάδα από το Ομάν, μαζί με άλλους Έλληνες που βρίσκονταν στη χώρα.

«Αγωνία περάσαμε πέντε μέρες, ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά. Ευτυχώς το κράτος ήταν ουδέτερο. Βέβαια κάτι ψιλά γίνανε εκεί πέρα, αλλά ευτυχώς όλα καλά», σημείωσε αρχικά.

Ιδιαίτερα αγχωτική ήταν και η στιγμή της επιστροφής, καθώς υπήρχε φόβος ότι το αεροπλάνο θα μπορούσε να αναγκαστεί να επιστρέψει. «Είχαν μια αμφιβολία γιατί τους γύρισαν πίσω, επειδή δεν δόθηκε άδεια να πετάξει το αεροπλάνο πάνω από κάποιες χώρες. Έπρεπε πρώτα να φτάσουν κάπου στη Μεσόγειο για να πουν ότι τώρα πια δεν μας γυρίζουν πίσω και φτάνουμε στη χώρα μας», εξήγησε.

«Πήγα και στάθηκα στο αεροδρόμιο και μόλις είδα ότι το αεροπλάνο προσγειώνεται, τότε ξεφούσκωσα. Μου έφυγε το άγχος. Μου είπε “επιτέλους ήρθαμε”. Τους φάνηκε ότι ήταν πάρα πολύς ο χρόνος που έμειναν εκεί», αποκάλυψε.

Παράλληλα, ο Αντώνης Γούναρης ανέφερε ότι μετά τη συνέντευξη που είχε δώσει για το θέμα, πολλοί άνθρωποι επικοινώνησαν μαζί του για να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους. «Ενδιαφέρθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν το πίστευα ότι τόσος πολύς κόσμος ενδιαφέρθηκε», σημείωσε.

Αντώνης Γούναρης

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Συμπληρωματική έρευνα για εταιρεία που μετέφερε τα συντρίμμια των Τεμπών, κλήση για εξηγήσεις σε 17 πρόσωπα

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

“Όχι” από την Ευρώπη σε εμπλοκή της στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – “Υποστηρίζουμε μια διπλωματική λύση”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ώρες πριν

Άνοιξε η πλατφόρμα για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν 14 οπαδοί του ΠΑΟΚ που εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας – Συνελήφθησαν οι 8

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Καστοριά: Μετέφερε με αυτοκίνητο 56 κιλά χασίς, είχε τα ναρκωτικά σε σάκους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 41χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος στον Περιφερειακό