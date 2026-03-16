Αντώνης Γούναρης: Αγωνιούσα πέντε ημέρες για τον γιο μου – Όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο μου έφυγε το άγχος

Ο Αντώνης Γούναρης μίλησε στην κάμερα της Super Κατερίνα για την αγωνία που έζησε μέχρι να επιστρέψει ο γιος του στην Ελλάδα από το Ομάν, μαζί με άλλους Έλληνες που βρίσκονταν στη χώρα.

«Αγωνία περάσαμε πέντε μέρες, ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά. Ευτυχώς το κράτος ήταν ουδέτερο. Βέβαια κάτι ψιλά γίνανε εκεί πέρα, αλλά ευτυχώς όλα καλά», σημείωσε αρχικά.

Ιδιαίτερα αγχωτική ήταν και η στιγμή της επιστροφής, καθώς υπήρχε φόβος ότι το αεροπλάνο θα μπορούσε να αναγκαστεί να επιστρέψει. «Είχαν μια αμφιβολία γιατί τους γύρισαν πίσω, επειδή δεν δόθηκε άδεια να πετάξει το αεροπλάνο πάνω από κάποιες χώρες. Έπρεπε πρώτα να φτάσουν κάπου στη Μεσόγειο για να πουν ότι τώρα πια δεν μας γυρίζουν πίσω και φτάνουμε στη χώρα μας», εξήγησε.

«Πήγα και στάθηκα στο αεροδρόμιο και μόλις είδα ότι το αεροπλάνο προσγειώνεται, τότε ξεφούσκωσα. Μου έφυγε το άγχος. Μου είπε “επιτέλους ήρθαμε”. Τους φάνηκε ότι ήταν πάρα πολύς ο χρόνος που έμειναν εκεί», αποκάλυψε.

Παράλληλα, ο Αντώνης Γούναρης ανέφερε ότι μετά τη συνέντευξη που είχε δώσει για το θέμα, πολλοί άνθρωποι επικοινώνησαν μαζί του για να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους. «Ενδιαφέρθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν το πίστευα ότι τόσος πολύς κόσμος ενδιαφέρθηκε», σημείωσε.