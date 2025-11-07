MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αντιγόνη: Θέλω το τραγούδι να έχει πολύ κυπριακό συναίσθημα

|
THESTIVAL TEAM

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση πως θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2026, η Αντιγόνη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα.

Η νεαρή τραγουδίστρια εξέφρασε τον ενθουσιασμό και τη συγκίνησή της για τη μεγάλη ευκαιρία, δηλώνοντας πως είναι απόλυτα έτοιμη να βρεθεί στη σκηνή του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού — ένα όνειρο που, όπως αποκάλυψε, «περιλαμβανόταν για χρόνια στις προσευχές της».

Πιο συγκεκριμένα, η Αντιγόνη ανέφερε:


«Είμαι πάρα πολύ περήφανη και πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι κάτι που ονειρεύομαι από πάρα πολύ μικρή και το έχω κάνει manifest. Πηγαίνω στην εκκλησία, ανάβω το κερί μου, λέω την προσευχή μου και είναι κάτι που έχω πει στον Θεό».

«Αλήθεια, όταν μου το είπαν, δεν το περίμενα. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη και όμορφη έκπληξη. Νιώθω πολύ καλή ενέργεια, νιώθω έτοιμη και θέλω πάρα πολύ να κάνω την Κύπρο να είναι περήφανη», πρόσθεσε η εκπρόσωπος της Κύπρου στην Eurovision 2026.

Όπως αποκάλυψε, το τραγούδι δεν είναι ακόμη έτοιμο, καθώς η διαδικασία βρίσκεται στα αρχικά της στάδια. «Αυτό που θα ήθελα όμως για το τραγούδι είναι να έχει πολύ κυπριακό συναίσθημα και κυπριακές λέξεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Eurovision Αντιγόνη Κύπρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Πάνος Μουζουράκης: “Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο μου”

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Διεκόπη η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο Γκέτενμποργκ – Εθεάθη drone στον εναέριο χώρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης από Κρήτη: Τέλος οι μπαλωθιές σε γάμους και βαφτίσεις – Τα μέτρα που ανακοίνωσε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ: Δέσμευση για προώθηση ενεργειακής ασφάλειας στην Αν. Μεσόγειο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Β. Αναστασίου: “Το χιούμορ μου είναι βρετανικό, ο Μανώλης ξέρει ότι είναι χοντροκομμένο” λέει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για τη viral δήλωσή της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Σέλι: Ρεφενέ ο χριστουγεννιάτικος στολισμός από κατοίκους και φίλους του χωριού