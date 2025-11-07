Αντιγόνη: Θέλω το τραγούδι να έχει πολύ κυπριακό συναίσθημα

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση πως θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2026, η Αντιγόνη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα.

Η νεαρή τραγουδίστρια εξέφρασε τον ενθουσιασμό και τη συγκίνησή της για τη μεγάλη ευκαιρία, δηλώνοντας πως είναι απόλυτα έτοιμη να βρεθεί στη σκηνή του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού — ένα όνειρο που, όπως αποκάλυψε, «περιλαμβανόταν για χρόνια στις προσευχές της».

Πιο συγκεκριμένα, η Αντιγόνη ανέφερε:



«Είμαι πάρα πολύ περήφανη και πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι κάτι που ονειρεύομαι από πάρα πολύ μικρή και το έχω κάνει manifest. Πηγαίνω στην εκκλησία, ανάβω το κερί μου, λέω την προσευχή μου και είναι κάτι που έχω πει στον Θεό».

«Αλήθεια, όταν μου το είπαν, δεν το περίμενα. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη και όμορφη έκπληξη. Νιώθω πολύ καλή ενέργεια, νιώθω έτοιμη και θέλω πάρα πολύ να κάνω την Κύπρο να είναι περήφανη», πρόσθεσε η εκπρόσωπος της Κύπρου στην Eurovision 2026.

Όπως αποκάλυψε, το τραγούδι δεν είναι ακόμη έτοιμο, καθώς η διαδικασία βρίσκεται στα αρχικά της στάδια. «Αυτό που θα ήθελα όμως για το τραγούδι είναι να έχει πολύ κυπριακό συναίσθημα και κυπριακές λέξεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.