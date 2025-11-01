Αντιγόνη Κουλουκάκου: Θα συγχωρούσα το “κέρατο” αν αφορούσε σχέση ζωής

Με αφορμή την επανάληψη της θεατρικής της παράστασης, η Αντιγόνη Κουλουκάκου παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη.

Ανάμεσα σε πολλά, μάλιστα, η εντυπωσιακή πρωταγωνίστρια κλήθηκε να ανοίξει το κεφάλαιο των προσωπικών σχέσεων όπου και παραδέχθηκε πως θα συγχωρούσε την απιστία σε μια σχέση ζωής.

Σε έχει φλερτάρει παντρεμένος;

Όχι, δεν ήμουν των εφήμερων σχέσεων ποτέ, οπότε δεν μπορεί να µε προσεγγίσει ένας άνδρας παντρεμένος. Οι άνδρες πάνε εκεί όπου θεωρούν ότι θα έχουν επιτυχία στα σίγουρα.

Σε έχουν απατήσει;

Και να το διασταυρώσω, όχι, αλλά να το υποψιάζομαι, ναι, που εν τέλει πιστεύω πως είναι χειρότερο. Γιατί το ξέρεις, σε «τρώει» το μέσα σου, ο άλλος δεν το παραδέχεται και αρχίζει να σε εκνευρίζει περισσότερο το ψέμα από την απιστία.

Συγχωρείς το «κέρατο»;

Πιστεύω, υποθετικά μιλώντας, πως θα το συγχωρούσα αν αφορούσε σχέση ζωής. Είναι πολλοί οι παράγοντες που θα εξέταζα, αντί να εμμείνω στην πράξη, που συνήθως εκεί κολλάμε οι άνθρωποι και είναι καθαρά από εγωισμό.