Αντιγόνη Κουλουκάκου: Δέχθηκα πολλά αρνητικά σχόλια από γυναίκες, ενώ οι άντρες το πήγαν στο ερωτικό – Την κατέβασα την ανάρτηση από το Instagram

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» ήταν σήμερα η Αντιγόνη Κουλουκάκου, η οποία παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως δεν προτιμά το έντονο μακιγιάζ, καθώς δεν της αρέσει, τονίζοντας ότι επιλέγει μια πιο φυσική εμφάνιση με ελάχιστα προϊόντα, ειδικά για τις ανάγκες του ρόλου της στην παράσταση «Το δέντρο που ματώνει».

«Είναι ένα έργο καινούργιο, έχει ‘ζουμί’ για εμάς τους καλλιτέχνες. Είναι μεγάλη πρόκληση για έναν καλλιτέχνη να δείξει τη δύναμη ψυχής που έχει για να παίξει αυτό τον ρόλο. Ο λόγος και το συναίσθημά σου είναι τα εργαλεία σου», είπε αρχικά η Αντιγόνη Κουλουλάκου.

Σκοπός του έργου, όπως είπε η Αντιγόνη Κουλουκάκου, είναι να αφυπνίσει το κοινό, ωθώντας το να αναρωτηθεί για το τι συμβαίνει γύρω του και να γίνει πιο συνειδητοποιημένο.

«Για μένα όλα συνδυάζονται. Η κατάρτιση και η εκπαίδευσή μας είναι να μπορείς να ανταπεξέλθεις, είτε είναι τηλεοπτικό είτε θεατρικό. Έχω καλή αντιμετώπιση και από τους συναδέλφους και από τον κόσμο γιατί είμαι καλοπροαίρετη», ανέφερε η Αντιγόνη Κουλουκάκου.

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου πρόσθεσε επίσης: «Μεγαλώνω τον γιο μου πολύ ελεύθερα. Είμαι από πίσω του σε όλα. Δεν είμαι του μη και του δεν. Αυτό που λένε όρια, δεν ξέρω τι εννοούν για ένα δίχρονο, θέλω να μαθαίνει πράγματα μέσα από το να παιχνίδι. Το να μοιράζεται, ακόμα και να διεκδικεί».

Για τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε στο Instagram, μετά από μια ανάρτησή της, η Αντιγόνη Κουλουκάκου είπε: «Μετά λύπης, μου έγραψαν πολλά αρνητικά γυναίκες! Και είπα… εντάξει, Αντιγόνη, το πείραμα απέτυχε. Οι άντρες το πήγαν στο ερωτικό και οι γυναίκες το αποδοκίμασαν φουλ, ότι δεν ταιριάζει με την εικόνα μου. Κατέβασα την ανάρτηση και μετά εξήγησα σε στόρι γιατί το έκανα».