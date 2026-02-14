MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Antigoni Buxton: Δεν με ενοχλεί που με συγκρίνουν με την Ελένη Φουρέιρα, είναι θεά

|
THESTIVAL TEAM

Καμία ενόχληση δεν προκαλεί στην Antigoni Buxton η σύγκριση που πολλοί κάνουν ανάμεσα σε εκείνη και την Ελένη Φουρέιρα. Η εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή διοργάνωση της Eurovision μάλιστα εξέφρασε τον θαυμασμό της για την τραγουδίστρια, που το 2018 είχε οδηγήσει τη χώρα στη δεύτερη θέση με το Fuego, δηλώνοντας πως «είναι θεά».

«Δεν με ενοχλεί καθόλου που με συγκρίνουν με την Ελένη Φουρέιρα. Είναι αυτή που πήγε την Κύπρο στην πιο ψηλή θέση στη Eurovision, τη δεύτερη. Είναι θεά», είπε συγκεκριμένα η Antigoni Buxton, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Όσον αφορά στο πώς διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια που ενδεχομένως να δέχεται για τη συμμετοχή της στη Eurovision, η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται σε όσους επικρίνουν και όχι σε εκείνους που γίνονται αντικείμενο σχολιασμού. «Αυτοί που γράφουν στο TikTok και στο Instagram διάφορα πράγματα για κάποιους άλλους, δεν είναι χαρούμενοι. Αυτό είναι πρόβλημά δικό τους, όχι δικό μου», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο

Ελένη Φουρέιρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής το έπαιζε Βαλεντίνο Ρόσι στον Περιφερειακό και συνελήφθη

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

Ύπνος: Οι ορμόνες που απελευθερώνονται κατά τη σεξουαλική επαφή μας βοηθούν να κοιμηθούμε καλύτερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Μεσσήνη: Κατέρρευσε τοίχος κατοικίας από την έντονη βροχόπτωση

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας σε Βίκυ Κάβουρα: Ζητώ συγγνώμη από τον Γιώργο Τζαβέλλα – Ντράπηκα πολύ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Μετρό: Οι σήραγγες της Γραμμής 4 ολοκληρώνονται έως το τέλος του 2026 – “Θα υπάρξει καθυστέρηση στην παράδοση” λέει ο Ταχιάος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Κυρανάκης: Έως το τέλος του 2027 θα έχουν παραληθεί οι 23 νέοι συρμοί της Hellenic Train