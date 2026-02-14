Antigoni Buxton: Δεν με ενοχλεί που με συγκρίνουν με την Ελένη Φουρέιρα, είναι θεά

Καμία ενόχληση δεν προκαλεί στην Antigoni Buxton η σύγκριση που πολλοί κάνουν ανάμεσα σε εκείνη και την Ελένη Φουρέιρα. Η εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή διοργάνωση της Eurovision μάλιστα εξέφρασε τον θαυμασμό της για την τραγουδίστρια, που το 2018 είχε οδηγήσει τη χώρα στη δεύτερη θέση με το Fuego, δηλώνοντας πως «είναι θεά».

«Δεν με ενοχλεί καθόλου που με συγκρίνουν με την Ελένη Φουρέιρα. Είναι αυτή που πήγε την Κύπρο στην πιο ψηλή θέση στη Eurovision, τη δεύτερη. Είναι θεά», είπε συγκεκριμένα η Antigoni Buxton, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».



Όσον αφορά στο πώς διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια που ενδεχομένως να δέχεται για τη συμμετοχή της στη Eurovision, η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται σε όσους επικρίνουν και όχι σε εκείνους που γίνονται αντικείμενο σχολιασμού. «Αυτοί που γράφουν στο TikTok και στο Instagram διάφορα πράγματα για κάποιους άλλους, δεν είναι χαρούμενοι. Αυτό είναι πρόβλημά δικό τους, όχι δικό μου», πρόσθεσε.



