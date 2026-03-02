Ανθή Βούλγαρη: Το απρόοπτο περιστατικό στην παιδική χαρά μπροστά στον γιο της – “Mου είπε ότι θα καλέσει το 100”

Μια απρόσμενη εμπειρία από την καθημερινότητά της αποφάσισε να μοιραστεί η Ανθή Βούλγαρη μέσα από τα social media, περιγράφοντας ένα περιστατικό που της προκάλεσε έκπληξη.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, κατά τη διάρκεια χαλαρής βόλτας με το παιδί της και μια φίλη της στην παιδική χαρά, ένας άγνωστος άνδρας την πλησίασε για να της κάνει παρατήρηση σχετικά με το κατοικίδιο που είχαν μαζί τους.

Τη ρώτησε αν είναι δικό της και της ζήτησε να το απομακρύνει, τονίζοντας πως «εδώ παίζουν παιδιά» και εκφράζοντας ανησυχίες για την καθαριότητα του χώρου.

«Λοιπόν, είμαστε εδώ με τη φίλη μου την Πασχαλία και έχουμε βγάλει τα μωράκια μας βόλτα, με το καρότσι. Είμαστε στην παιδική χαρά, έχουμε πάρει και τη Λάρα, το σκυλάκι μου, την έχουμε δεμένη και παίζουν τα παιδάκια μας. Έρχεται ένας κύριος και μου λέει: “Το σκυλάκι δικό σας είναι;”. Λέω: “Ναι, ενοχλεί; Να το πάω πιο εκεί;”. Μου λέει: “Θα το πάρεις και θα απολυμάνεις και την περιοχή γιατί εδώ παίζουν τα παιδιά μας”. Και έχω σοκαριστεί. Και του λέω: “Κύριε, το σκυλάκι είναι εμβολιασμένο…”.

Αλλά παρόλα αυτά να καθαρίσω με μωρομάντηλο. Μου λέει: “Άντε, πάρ’ το γιατί λέει θα καλέσω το 100”. “Που να καλέσεις και το 200” του λέω. Αλλά απ’ την άλλη, δεν θα κάτσεις να μαλώσεις. Αναρωτιέμαι όμως. Πραγματικά μετά απορούμε, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν και δεν σέβονται τα ζώα, δεν σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας», περιέγραψε στο βίντεο που ανέβασε η Ανθή Βούλγαρη.

Δείτε το βίντεο