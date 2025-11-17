Ανθή Βούλγαρη: Πολλά χρόνια πάλευα με τις εξωσωματικές, είναι χρέος μου να το ψάξω και να το επικοινωνήσω

MENOY

Στην εκπομπή Buongiorno και τον Χρήστο Λυσσέα μίλησε η Ανθή Βούλγαρη. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια απάντησε για την πορεία της και την αγάπη της στη δημοσιογραφία, τις σκέψεις της για το μέλλον και τη μητρότητα.

«Έχω σκεφτεί τη ζωή μου εκτός τηλεόρασης. Κάποια στιγμή, όταν περάσουν λίγο τα χρόνια θα ήθελα να κάνω το δικό μου αγρόκτημα. Η μεγάλη μου αγάπη είναι η φύση», είπε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.

Η Ανθή Βούλγαρη είπε στη συνέχεια: «Η δημοσιογραφία είναι ο έρωτάς μου, είναι μικρόβιο, δεν το αφήνεις ποτέ. Κάποια στιγμή, με τα χρόνια, θέλεις να χαλαρώσεις. Όταν έρθει η ώρα να φύγω από το επάγγελμα θα ήθελα να έχω ένα αγρόκτημα».

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ για τα Τέμπη και την επόμενη έρευνα την οποία κάνει, ανέφερε πως συγκεντρώνει στοιχεία και συνεντεύξεις για το θέμα της εξωσωματικής.

«Μετά τα Τέμπη, ασχολούμαι με το θέμα της εξωσωματικής. Μαζεύω πολλές μαρτυρίες από γυναίκες, από το τι έχουν περάσει, αν τα κατάφεραν ή όχι, κατά πόσο τις βοηθάει το κράτος, κατά πόσο υπάρχει εκπαίδευση, ενημέρωση.

Νομίζω είναι ένα μεγάλο θέμα που αφορά πολλές γυναίκες και επειδή πολλά χρόνια πάλευα με αυτό, θεωρώ χρέος μου να το ψάξω και να το επικοινωνήσω», είπε η Ανθή Βούλγαρη.

