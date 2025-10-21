Ανθή Βούλγαρη: Μακάρι να είναι έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου, θα χαρώ πάρα πολύ

Στην πιθανή εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης (21/10), η Ανθή Βούλγαρη, στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA».

Συγκεκριμένα, κάποια στιγμή στην εκπομπή αναφέρθηκε ένας διάλογος που είχε η Κατερίνα Καινούργιου με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου για ένα παιδικό καρεκλάκι.

«Θα φανεί, αλλά όπως έχω πει κι εγώ πιο παλιά, επειδή έχω βρεθεί κι εγώ σε αντίστοιχη θέση, αν κάποια γυναίκα είναι έγκυος και θέλει να το πει, θα το πει. Θα φανεί κιόλας. Δεν χρειάζεται αν το ρωτάμε, ούτε να πετάμε υπονοούμενα. Μακάρι να είναι (σ.σ. έγκυος), θα χαρώ πάρα πάρα πολύ, γιατί το θέλει πολύ», δήλωσε η Ανθή Βούλγαρη.

«Είτε το πει είτε δεν τον πει θα φανεί! Οπότε, μακάρι», επανέλαβε η γνωστή παρουσιάστρια του MEGA.